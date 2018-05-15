美媒曝特朗普日常：这件事 他一天至少抱怨20次

美国特别检察官罗伯特·米勒自上任以来，一直致力于 “通俄门”调查。近日，有美媒爆料，自米勒上任并着手“通俄门”调查以来，美国总统特朗普对其提出了约7240次抱怨，而对于美国联邦调查局（FBI）日前突袭检查其私人律师迈克尔·科恩（Michael Cohen）之事，特朗普每天至少抱怨20次。
据美国有线电视新闻网（CNN）等美媒报道，米勒上任已362天，至此，特朗普对其提出了约7240次抱怨。报道还指出，FBI于上个月突击检查了私人律师迈克尔·科恩的办公室，此后，特朗普每天向助手抱怨FBI的突袭行为至少20次。
特朗普还抱怨道，他需要更好的“电视律师”为其辩护。特朗普认为，“通俄”调查是对他的“政治迫害”，削弱了他作为总统的合法性。
报道称，根据特朗普的推特，自2017年以来，他42次称“通俄门”调查是对自己的“政治迫害”。他在推特上28次提及“调查”，其中大部分都在说米勒主导的“通俄门”调查。特朗普13次称“通俄门”调查是“骗局”。仅在3月17日之后，特朗普就曾7度发推文提及米勒。
据悉，米勒自去年上任以来，一直负责调查特朗普2016年的竞选团队是否与俄罗斯方面串通，以及特朗普任内是否妨碍司法。特朗普和白宫多次将“通俄门”调查称为“政治迫害”。
除了米勒，美国国会参议院情报和司法委员会也在作“通俄”调查。根据CNN日前发布的最新民意调查结果，约44%的调查对象支持米勒处理“通俄”调查的方式，约38%的人反对。赞成的人数比例比3月略有下降，主要原因是支持米勒的共和党籍人士大幅减少，从3月的29%跌至17%。
而针对“通俄门”调查，美国副总统彭斯日向米勒施压，并呼吁结束“通俄门”调查。彭斯10日对美国全国广播公司表示，“通俄门”特别检察官米勒针对俄罗斯被指控干涉2016年美国大选一案的调查，已经到了应该收尾的时候了。他说，特朗普政府与米勒团队作了“全面合作”，包括交出超过百万份文件。
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