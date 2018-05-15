升降机无法使用！美“福特”号航母维修费用超支1.2亿美元

美国《星条旗报》网站5月11日报道称，美国海军本周向议员们表示，海军有史以来造价最高的军舰已经变得更加昂贵，比国会设定的129亿美元上限超支1.2亿美元。
亨廷顿英戈尔斯公司建造的美军“杰拉尔德·福特”号核动力航母需要追加资金，用于更换在1月出故障时损坏的推进装置部件并修正“先进武器升降机”的缺陷。“先进武器升降机”用于从航母底部弹药库向飞行甲板运送弹药装备。
“福特”号的舷号为CVN-78，海军海洋系统司令部在发给彭博新闻社的声明中说，舰上的升降机需要进行修补“以杜绝船只和人员安全的一切隐患”。海军表示，“一旦执行这些调整，CVN-78的开支将为130.27亿美元”。
除了告知国会已突破支出上限以外，海军还必须向议员们说明它打算如何安排资金来补齐这个差额。
海军官员最近几周在国会的预算听证会上没有透露推进装置的故障和升降机的问题到底是什么，参众两院议员也未问及。海军谋求2019财年国防预算批准其加速采购第四艘“福特”级航母，具体办法是将它与第三艘打包签约。它将请求国会在今后几个月里支持这个项目。
“福特”号的推进系统和升降机缺陷与其飞机弹射和回收系统的可靠性问题是两回事。
海军称，2017年5月交付后，这艘军舰作业70天，完成了747次舰载机弹射和回收，超过了400次左右的原定目标。
海军表示，舰上11台武器升降机无一投入使用，但至少有两台正在用于测试，“以确定这艘该级别首舰还残留的许多开发问题”。
海军海洋系统司令部说，11台升降机在2017年5月“本应都已完成并随舰交付”。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost