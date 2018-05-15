郭鹤年获委任马哈迪特别顾问委员会成员

出身马来西亚的香港富豪郭鹤年，获委任为马来西亚新上任首相马哈迪的特别顾问委员会成员。据南华早报报道，马哈迪日前在记者会上亲口发布了上述的消息。郭鹤年是南华早报的前度老板，2015年以21亿元港币售予阿里巴巴主席马云。
马哈迪在记者会上说，现年94岁的郭鹤年，是一个5人顾问委员会的成员之一，他形容这5个人是有高尚名望的马来西亚元老，他们将对政府的过度管治事务提出建议。
除了郭鹤年之外，其他元老级人物包括马来西亚央行前行长、前财政部长、前国家石油公司的董事长以及资深经济学家K.S.Jomo。
据报道，成立这个委员会是一个过渡性安排，因为新政府目前正在调查各部委的首长是否涉及任何“违法事项”，包括可能与“一个马来西亚发展有限公司”（1MDB）的丑闻有关，而刚在大选中落败的前任首相纳吉则因为被指与1MDB贪污有关而接受调查，他和他的妻子目前已被禁止离境。
马哈迪说，郭鹤年等人组成的特别顾问委员会，将会向新政府提供重要的“消息或之前政府的消息”。
郭鹤年在马来西亚、新加坡起家，七十年代来香港发展。他解释，选择移居香港的首要原因是税制，指出由于新加坡的税率奇高，公司难以累积现金储备。
郭鹤年在最近出版的自传中，对他过去与马来西亚数任领导人的关系，其中包括现代马来西亚之父东古阿都拉曼，以及他如何影响马来西亚对中国的外交政策，都有详细的描述。
祖籍福建福州、在马来西亚柔佛州新山出生的郭鹤年，被福布斯杂志估计拥有超过100亿美元的身家，在马来西亚经营白糖起家，目前旗下资产大部分都在香港，包括嘉里建设、香格里拉酒店集团等。
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