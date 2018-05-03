朝鲜从核试验场拉出电缆 迈出停核第一步

“韩朝一致确认通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标。”4月27日发布的《板门店宣言》这样写道。日前，这一共同目标似乎有了进展。据美国哥伦比亚广播公司（CBS）当地时间2日报道，美国情报机构称，朝鲜已经开始从核试验场隧道中拉出电缆，这被认为是朝鲜关闭核试验场的第一步。韩国总统府青瓦台4月29日曾透露，朝鲜国务委员会委员长金正恩27日在与韩国总统文在寅会晤时表示，将于5月关闭位于北部的丰溪里核试验场。
4月27日，朝韩首脑实现历史性会晤，并发表《板门店宣言》。宣言称，韩朝一致确认通过完全弃核实现半岛无核化的共同目标，虽然宣言中并没有提及具体的计划和时间表。CBS透露，有关朝鲜无核化的更多实质性问题，包括何时、以何种方式等，有望在朝美会谈上被讨论。这一说法也与环球网记者27日采访的韩国专家观点类似。韩国庆南大学极东问题研究所教授李相分析称，“美国一直要求朝鲜以‘彻底、可核查、不可逆转’的方式弃核，这次只提到‘彻底’，剩下两个方面留给朝美峰会解决”。韩国外国语大学教授、全球安保合作中心主任黄载皓也认为，半岛无核化的根本在于解决朝美矛盾，因此这次朝韩会晤只做出原则性表态，问题还是得留给朝美。
美国总统特朗普此前曾表示，计划于5月或6月初会见金正恩。不过，随着时间临近，会晤地点仍没有正式公布。4月30日，特朗普在与尼日利亚总统布哈里举行的联合记者会上曾表示，有可能在朝韩非军事区举行会谈，并称这是一个“有趣”的选择。而当天早些时候，特朗普在推特上说：“许多国家都被考虑是会见地点，但是韩朝边界的‘和平之家（27日的朝韩首脑会谈地）/自由之家’，与第三方国家相比，难道不更有代表性，更重要吗？”特朗普30日还表示，朝鲜半岛实现无核化的机会从未如此之大，金正恩对此的态度“非常开放和直率”。他说，他和金正恩的会晤“将会实现”，朝方对此非常期待，美国也乐见其实现，他个人倾向于会谈将取得成功。而就在本月1日，特朗普已表示，他和金正恩的会晤时间和地点有望在数日内公布。
《板门店宣言》还称，韩朝争取年内宣布结束战争状态，实现停和机制转换，并为构建牢固的永久性半岛和平体制，努力促成韩朝美三方会谈或韩朝美中四方会谈。不过，CBS表示，朝韩两国并不能正式结束战争，因为韩国不是《朝鲜停战协议》的直接签署国，而该协议只是军事行动的停止，并不等于战争状态的结束。
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