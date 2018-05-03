韩国正式承认三星由“太子”李在镕掌舵

据外媒asia.nikkei报道称，韩国当局于当地时间本周二承认了三星和乐天的继承人成为企业新的领导人，即承认李在镕和申东斌已经从年迈的父亲手中接管了掌舵权。
4月30日，韩国公平贸易委员会（以下简称“FTC”）与韩国政府官员举行了一场会议，FTC主席金尚祖（Kim Sang-jo）称：“基于三星集团和李健熙医生提供的报告，FTC认定，三星集团董事长李健熙因为丧失沟通能力，对三星集团下属子公司和附属公司已经没有多少控制权，或者说已无法有效控制。”
2014年，李健熙因突发心脏病入院。至今，李健熙尚未公开露面，为此外界甚至怀疑他已经过世，只是三星为了避免影响公司而封锁了消息，但三星随后给予了否认。
5月1日，韩国FTC作出决定，正式将李健熙独子、三星集团副会长李在镕列为三星集团负责人。
此举意味着，三星集团旗下62家子公司和附属公司，其中任何一家公司犯下错误，均将由李在镕负责。当然这只是一项行政决定，不会对三星目前的监管结构产生实质影响。
据环球网科技此前报道，2017年2月，三星“太子”李在镕被收押，于今年2月判定最终获刑两年六个月，缓刑四年，并当庭释放。
据了解，李在镕目前已经重返决策层，成为三星集团的实际控制人，尤其是拥有三星集团实际控股公司三星物产17.08%的股份，是最大股东。
据美媒报道称，近期李在镕曾在一次高管会议上称，三星要从长期发展的眼光来彻底解决公司存在的一些管理问题。三星计划未来几月大幅简化公司所有权结构，以解决长期外界对于三星“损害小股东利益，有利李氏家族”的批评。为此，三星子公司打算出售所持的三星物产（SamsungC&TCorp）约10亿美元股份。
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