美国中情局首位女局长诞生 曾陷“酷刑拷问”丑闻

当地时间5月17日，美国国会参议院就中央情报局局长提名人吉娜 哈斯佩尔的任命进行了投票，最终以54票同意44票反对的结果，确认哈斯佩尔成为了中情局历史上首位女性掌门。
现年61岁的哈斯佩尔，在前中情局局长蓬佩奥就职国务卿之后，担任代理局长至今。作为在中情局服役超过33年的官员，哈斯佩尔的名字曾经多次和“后911时期”中情局臭名昭著的“酷刑拷问”联系在一起，这样的背景也让她的提名饱受争议。
2002年，由哈斯佩尔负责的中情局位于泰国的监禁设施，曾多次使用包括水刑在内的多种酷刑，审讯被怀疑为基地组织头目的嫌疑人。2005年，哈斯佩尔以保护情报人员安全为由，执行上级命令摧毁了近百份中情局刑讯录像。在中情局的酷刑手段曝光之后，哈斯佩尔也被人们称作“血腥的吉娜”。
在本月9日进行的就职听证会上，哈斯佩尔虽然承诺今后不会重启中情局的酷刑手段，但是在就刑讯逼供是否符合道德标准的问题上回答含糊不清，也让她通过投票的前景一度并不明晰。根据美国媒体报道，哈斯佩尔在写给参议员华纳的信中，对于酷刑的态度有进一步的退让，提出“虽然不会谴责当年做出决定的人，但是认识到酷刑最终破坏了中情局官员和美国在全球的形象”。
媒体分析这个让步最终赢得了为她赢得了部分民主党参议员的支持，获得了打破平衡的关键性投票。
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