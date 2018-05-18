当总统第一年赚了赔了？ 特朗普公开个人财务报告

竞选美国总统时，特朗普反复强调，如果当选的话，他一美元薪水也不会拿。
当然，这并不意味着坐拥庞大商业帝国的特朗普将在总统任期内零收入。当地时间5月16日（周三），负责规范公职人员行为的美国联邦政府道德办公室（OGE）公布了特朗普2017年度的财政收入报告。这份92页的报告详细列举了特朗普酒店和度假村的营收、书籍版税、以及特许经营费用。
多次接待外国政要 海湖庄园营收却下降
就任一年多以来，特朗普多次在自家产业——佛罗里达州海湖庄园接待外国政要。批评人士认为，这是他“假公济私”的表现，试图为海湖庄园打广告。
但收入报告显示，海湖庄园在2017年度的营收为2500万美元，而在2016年1月到2017年4月期间，海湖庄园的营收高达3700万美元。按比例计算，这处度假村的营收在特朗普上任后还有所下降。
另外一家地处佛罗里达的特朗普高尔夫度假村Trump National Doral在2017年的收入接近7500万美元，而在上一年度披露的16个月收入为1.32亿美元。
值得注意的是，报告公布的是度假村营收，而非净利润。同时，特朗普总统身份带来的影响也难以估量——也就是说，如果特朗普并未当选总统，海湖庄园的营收也许会遭遇更大程度地下跌。
《交易的艺术》版税或高达百万美元
美国历任总统通常都出版过著作，特朗普也不例外。报告披露称，他在30年前出版的代表作《交易的艺术》在过去一年中带来的版税收入在10万美元至100万美元之间。
其余几本商业成功学作品，例如《像赢家一样思考》、《如何致富》等也让特朗普挣得数万美元版税。
此外，客串过多部影视作品的特朗普在过去一年中也收到了三家影视公司的版权费用，金额均位于200美元至1000美元区间内。报告还显示，特朗普在1989年和1992年分别加入了美国电视和广播艺人联合会（AFTRA）和美国演员工会（SAG）的退休金计划，并在2017年收到合计超过7万美元的退休金。
第一夫人肖像授权入账数十万美元
这份报告还公布了特朗普的配偶、“第一夫人”梅拉妮娅2017年的个人财政收入。根据这份报告，作为曾经的模特，梅拉妮娅的主要收入来源在于从图片公司Getty Images获得了10万到100万美元不等的肖像授权收入。
报告还列举了梅拉妮娅名下的三家首饰和护肤品公司，但由于目前已不再经营，公司几乎未给梅拉尼娅带来任何收入。
此外，房产记录显示，梅拉妮娅曾在2016年1月购进纽约特朗普大厦内的一套一室公寓，价值150万美元。
确认通过律师向艳星支付封口费
收入报告第45页的下方注脚明确表明，特朗普在2016年曾向私人律师迈克尔·科恩补偿过一笔费用，金额在10万至25万美元之间，但没有具体标明科恩付款以及特朗普补偿科恩的原因。
这笔钱显然与科恩在美国大选之前向成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付的13万美元封口费有关；这名女星声称自己与特朗普有染。
由于补偿律师的时间为2016年，因此发布收入报告的联邦政府道德办公室质疑称，为什么特朗普没有在去年的报告中申报这笔钱，反而要拖到今年？在这样的先例之下，人们也有理由怀疑，特朗普是不是还有许多其他款项没有按规定如期申报。
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