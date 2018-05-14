美退出伊核协议将致蝴蝶效应 或拉近俄与法德关系

外媒称，克里姆林宫一位高级官员11日说，对美国退出伊朗核协议的一致反对可能会使俄罗斯和欧洲国家走得更近。
据美联社5月11日报道，俄罗斯总统普京的外交事务顾问尤里·乌沙科夫说，普京11日与德国总理默克尔通电话讨论了核协议的形势，他们的立场“几乎一致”。
乌沙科夫还说，普京将在默克尔和法国总统马克龙本月到访俄罗斯时进一步与他们讨论这个问题。默克尔将于18日访问俄罗斯，而马克龙将于之后一周在圣彼得堡的一个商业论坛上与普京会面。
报道称，乌沙科夫指出，尽管俄罗斯、法国和德国领导人在叙利亚战争和乌克兰危机问题上存在严重分歧，但他们有关美国这一举动的重要观点将有助于彼此走得更近。“在观点一致的时候，这只能意味着这些国家彼此之间至少会更加接近。”他在一场记者会上说。
报道称，2014年乌克兰危机后，俄罗斯与西方的关系跌至冷战以来的最低点，欧盟也效仿美国对俄罗斯实施了经济和金融制裁。
乌沙科夫的声明反映出，克里姆林宫方面希望，华盛顿与其欧洲盟友之间的不和将为俄罗斯与欧洲经济强国重建关系提供机会。美国总统特朗普决定对伊朗重新实施制裁，这意味着欧洲企业必须停止与伊朗做生意，否则就会面临美国的惩罚。
乌沙科夫指出，伊朗希望履行该协议，因此俄罗斯将努力阻止协议破裂。
“我们正在与伊朗合作，鼓励伊朗不要采取任何欠考虑的措施，不要退出协议。”乌沙科夫说。
路透社5月11日报道称，英国首相梅和美国总统特朗普11日在通电话时一致认为，需要就美国对伊朗的制裁将给在伊外国公司造成什么影响展开讨论。
报道称，特朗普决定退出伊核协议并重启对伊经济制裁，这让英国、法国和德国领导人感到震惊，这三国目前仍在继续履行协议，并且与伊朗有着重要的贸易往来。
梅的发言人说：“首相提到了美国的制裁对目前仍在伊朗有业务的外国公司可能造成的影响，他们同意双方就此举行会谈以展开讨论。”
这位发言人说，梅对特朗普说，英国及其欧盟伙伴仍将“坚定履行”承诺以确保协议得到执行，这是防止伊朗研发核武器的最好方法。伊朗方面称其核计划只是为了和平用途。
西班牙《消息报》网站5月11日刊文称，蝴蝶又扇动了翅膀，这一次发生在中东。美国总统特朗普单方面撕毁伊核协议将对欧洲造成重大影响，特别是普通民众将深受其害。
文章称，这种情况表明，英国、法国和德国采取的外交努力已经完全失败。欧洲国家的努力根本无力回天。世界第一大国的单边决定或将在中东地区带来旷日持久的冲突。面对当前情况，三国政府只得呼吁美国不要给伊核协议的实施设置障碍。值得一提的是，三国的外交行动是在欧盟的框架外进行的，而欧盟在此问题上可谓谨小慎微，仅表示愿与国际社会展开合作，共同维护伊核协议。
文章称，布鲁塞尔的真正红线似乎在于，与德黑兰做生意的欧洲企业可能遭到报复。欧盟或将借此机会彻底将美欧自贸协定打入冷宫。
法国和德国起到的作用尤为重要。法国总统马克龙和德国总理默克尔访问华盛顿的主要目的就是告诉特朗普，法德并不看好他的这一决定。然而，油盐不进的特朗普最终还是决定履行自己的竞选承诺，退出伊核协议。
目前似乎只有以色列和沙特站在特朗普这一边，但这也是出于伊朗是其政治和宗教敌人的私心。
文章称，伊朗局势不稳不但将导致原油价格大幅波动，还将给欧洲的贸易平衡引入不稳定因素。伊朗危机的蝴蝶效应将达到何种程度，仍然有待观望。
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