一天内三家人恐袭 儿童参与自杀式袭击震惊印尼

短短24小时内，印度尼西亚东爪哇省首府泗水市接连发生多起由家庭成员集体实施的系列袭击事件，造成包括袭击者在内超过20人死亡，50余人受伤。
据《卫报》报道，周一（5月14日）上午，一家五口自杀式炸弹袭击者在驾驶两辆摩托车冲入当地警局大门后引爆了身上的炸弹，造成包括四名警员在内的十人受伤。
警方证实，其中四名成年袭击者均已丧生，另一名年仅8岁的袭击者已被送往医院救治。警方没有公布死者总数，但有初步报告称，至少有七人在这起袭击中丧生。
此前一天的周末，另一对夫妇和他们的四个孩子刚刚对三座基督教堂实施自杀式炸弹袭击，造成另外八人遇害，超过40人受伤。英国广播公司（BBC）说，这是十多年来印尼发生的最血腥的袭击事件。
报道说，这家人中的母亲带着两个女儿实施了其中一起袭击，父亲和两个儿子则分别实施了针对另外两处教堂的袭击。这家的两个女儿只有9岁和12岁。
印尼警察总长狄托称，他怀疑这一家六口是恐怖组织“神权游击队”（JAD）的成员，该组织是极端组织“伊斯兰国”（ISIS）在印尼境内的主要支持者。而ISIS已宣称对教堂系列袭击事件负责。
周日当晚，在距离教堂袭击事件不远的Wonocolo公寓区还发生了一起爆炸事件，警方将其定性为恐怖袭击。美国有线电视新闻网（CNN）援引警方报道说，这枚炸弹意外过早爆炸，炸死了一名女子和她17岁的女儿。
报道说，警方还在屋中找到了这一家人的父亲，当时他手握雷管，于是将其击毙。最终，这家人中一名12岁的儿子和他的妹妹被带去了警方医院。东爪哇省警方称，这家人不是受害者，而是犯罪者。
针对上述多起袭击事件，印尼政界和宗教界均予以强烈谴责。印尼总统佐科·维多多说：“这是毫无尊严而又野蛮的懦夫行为。”联合国秘书长古特雷斯也表示，对袭击事件中使用儿童的做法感到震惊。
他通过一则声明重申联合国支持印尼政府和人民打击和阻止恐怖主义以及暴力极端主义的努力，包括推崇多元化、温和节制与宽容。
多年来，印尼一直在抗击国内的恐怖组织，特别是与基地组织过从甚密的武装组织“伊斯兰祈祷团”（Jemaah Islamiyah）。该组织在2000年到2010年间共宣称对11起袭击事件负责。
其中，2002年的巴厘岛袭击事件造成超过200人丧生，数百人受伤，其中很多人是外国游客。这也是该国历史上最血腥的一起恐怖袭击事件。
最近几年，印尼也开始面对在该国征募成员的极端势力ISIS。
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