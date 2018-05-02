英脱欧谈判启动在即 多家银行欧洲总部拟迁出伦敦

英媒称，在英国准备启动脱欧谈判之际，多家银行可能要在两个月时间内，对其新的欧洲总部选址做出决定，以确保在英国脱欧后继续为欧盟客户提供服务。
据路透社法兰克福/伦敦4月27日报道，欧洲央行称，将于5月4日在法兰克福召开银行会议。届时欧洲央行将向那些将部分业务撤出伦敦的银行详细解释成功申请执照所需办理的事项。
与金融监管当局的相关会谈已进行了数月，但预计银行业者很快会对员工和业务迁址下定决心。爱尔兰央行5月将召开类似会议，向考虑迁往都柏林的银行机构提供建议；都柏林与法兰克福、巴黎以及其他金融中心，都在为争取各大银行展开竞争。爱尔兰央行一位发言人补充说，央行就“英国脱欧可能产生的影响”与银行业有定期接触。
当局预计，目前经营欧元区业务的数十家国际性银行，将把部分业务和员工迁至欧元区。这些银行可能将数千名员工迁出伦敦，随着英国不再是欧盟成员国，设在欧洲最大金融中心——伦敦的银行将自动失去在欧盟出售服务的“通行证”。
人们预计，法兰克福将在这一过程中发挥“重要作用”，不过其他城市也会受益。银行家们还表示，在德国人谨慎但齐心的努力下，作为该国金融中心的法兰克福料将赢得最多业务。德国政界人士一直不愿公开游说全球性大银行搬至该国。德国9月将举行联邦议会选举，而全球金融危机期间几家德国银行被迫寻求纳税人资金救助，让德国选民仍对金融业怀有疑虑。
不过，德国政界人士与银行业高管举行了一系列会谈。据知情人士透露，他们数月来已在美国和德国同华尔街的政治掮客会面。欧洲央行可能告诫各银行不要依赖在欧盟设立“空壳公司”，即实际业务仍由在伦敦的人员负责运营，但处理任何麻烦和意外的责任却落在欧洲大陆国家的有关当局身上。
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