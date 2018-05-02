泰国表示有意加入TPP 日本盼带动美国回归

日媒称，正在泰国访问的日本经济再生担当相茂木敏充1日透露称与泰国副总理颂奇举行会谈，泰国方面表示希望加入跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。
据共同社5月2日报道，泰国方面计划今后推进国内协调工作，最快于年内正式表明加入。为实现泰国的加入，日本计划紧密合作包括提供信息等。
报道称，由于美国的退出，TPP有所倒退，日本政府希望扩大参加国，建立牢固的亚太地区自由贸易体系，并进而带动美国的回归。日本等11国3月签署了TPP，各国正在推进国内程序以力争使其早日生效，如果泰国能够加入，将是上述11国之外的首个国家。
茂木在会谈后举行的记者会上称“泰国明确表达了希望加入TPP的意愿”。据悉关于加入的时间，颂奇称“希望尽快”。茂木说明称“（新加入的）谈判将在TPP生效之后，需要获得参加国的同意”。
据报道，茂木曾表示考虑6月或7月在日本举行TPP首席谈判代表会议，由11个参加国讨论有关新加入的基本方针。关于泰国的加入，茂木称“期待能对美国产生积极影响”。
颂奇3月向泰国媒体表示“参加TPP对泰国而言是有益的”，表示有意于年内表明加入。
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