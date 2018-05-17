港媒:刘鹤压力山大 被要求在王岐山访美前达成协议

中共国务院副总理刘鹤正在访美谈判。港媒指，刘鹤被要求在国家副主席王岐山访美前与川普政府达成协议，面临着巨大压力。分析指，依目前形势，要达成一个既让美方满意，又不被中共体制内指责〝卖国〞的协议，已是非常困难。
香港《南华早报》5月15日报导，刘鹤为避免贸易战赴美谈判，面临着一个艰难的挑战。虽然中国国家主席习近平是幕后掌控者，但是如果谈判搞砸了，中美紧张升级损害中共经济，或者使得中共陷入技术上的孤立，刘鹤将会成为批评的对象。
中国一名独立的评论家胡星斗说，刘鹤面临着两难的困境。如果中美达成协议，中方在贸易或者在科技领域做出重大让步，刘鹤或许也会被指责。
报导还引述消息称，王岐山计划在7月初访问华盛顿，刘鹤被要求必须在此之前同美国达成某种协议。
本月初的北京谈判，美方向中方提出消减2,000亿美元贸易差额、停止补贴《中国制造2025》、将关税降至与美国相当的水平等8大要求。中共形容这些要求危害〝中共核心利益〞，〝绝不接受〞。虽然谈判中会有一些讨价还价的余地，但依川普政府的坚决态度，要达成不伤及〝中共核心利益〞的协议已非易事。
目前，美方虽然在放松中兴禁令，但《金融时报》指，这只是川普让中方〝不失面子〞地让步。据美媒透露的交换条件，中方需要取消美国农产品关税、通过美国高通收购案，可能还有价值千亿美元的美国产品采购清单。
《南华早报》13日消息曾透露，北京正考虑在刘鹤之后，于6月末或7月初派遣王岐山访美。刘鹤具体负责中美贸易谈判，而王岐山将主要关注中美在各种问题上〝战略层面〞的对话。
王岐山被指主掌中共外交，特别主导中美关系。但是王岐山始终没有在中美贸易谈判中出场。
对此，港媒分析称，中美贸易战将是长期过程，王岐山会选择适当时机出面。而时政评论员唐靖远则表示，中共注定要在贸易战中让步，而王岐山反腐得罪人太多，因此不想出面签署妥协的协议，背上〝卖国软弱〞的骂名，这也是中共自己习惯性煽动民族情绪捆绑自己造成的后果。
《福布斯》15日题为《美国贸易对话开始之际，中国〝情绪非常消极（Very Negative Mood）〞》的文章指，刘鹤正在率团访美谈判，一名与会的顶尖美国商业代表形容，中方代表团〝在努力克服消极情绪〞。
中共官方14日公布刘鹤赴美消息时，列出他的一长串头衔，包括习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人。其中，〝中美全面经济对话中方牵头人〞头衔似乎显示刘鹤全权主导中美贸易谈判，而〝习近平主席特使〞身份可能说明，习近平愿意为其亲信智囊承担部分责任。
《美国之音》引述专家分析称，习近平如果在中美贸易战中妥协，会在党内面临〝政治风险〞。这或许是在暗示，中共内部依然暗流涌动，贸易战可能成为反习势力反击的藉口。
《南华早报》15日还引述一名中共政府智库人士的消息称，中共政府许多人当初认为中美不可能会发生贸易战，但是现在越来越担心贸易战的前景，以及中共和西方国家的长期对抗。
一名消息人士说：〝没能同美国代表团达成协议，给很多曾经盲目自信的中国官员敲响了警钟。〞另一名消息人士说：〝中国官员开始担心中国经济的韧性，以及疲软的国内需求，这些也给中国经济的舵手刘鹤带来压力。〞
港媒引述中共体制内专家的分析称，不管派谁去美国谈判，都不会有〝实质性的突破〞，只可能有〝部分的妥协〞，以缩小冲突规模。
自由亚洲文章称，中美贸易战起因，是中共数十年来在世界经济圈内无所不用其极的手段，以及借经济扩张输出政治形态的流氓行为，而美国前任政府都在〝养虎为患〞。主张对中共强硬政策的川普当选美国总统，意味着一种重大变化的开端。
川普去年在联合国大会上痛斥共产党政权带给人类的灾难，并在新的国安策略中定义中共为〝对手〞，认为中共威胁美国价值观和国际秩序。
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