朝鲜将举行核设施拆除仪式：已为外国媒体搭起看台

外媒称，卫星图像显示，朝鲜为应邀观看拆除朝鲜唯一已知核试验场的外国媒体搭起了看台。
据新加坡《海峡时报》网站5月20日报道，北纬38度网站在5月18日的一篇文章中说，朝鲜在丰溪里核试验场采取了一些额外措施，正在为关闭该试验场做准备，其中包括“为观众搭建一个安全的看台”。
据专家称，以前确认过的试验场西门附近的四排物体发生了很大的改变，高度大幅增加。
报道称，除了能让记者安全地观看试验场隧道爆破的看台，5月15日的卫星图像还显示了一条到看台下的通道。北纬38度网站称，从该看台的位置可以清楚地看到即将被爆破的隧道的入口。
另外，一位政府消息人士说，朝鲜显然正在为将外国记者送到核试验场做准备。
这位消息人士称，有迹象显示，朝鲜可能要恢复连接东海岸城市元山与北部的咸镜北道的铁路线的一部分，丰溪里核试验场就位于咸镜北道。
有迹象显示，试验列车在这条270公里长的铁路线上行驶。
报道称，丰溪里核试验场由位于万塔山底下的一个隧道网络组成。朝鲜的6次核试验都是在这里进行的。
北纬38度网站在5月14日的一篇文章中称，5月7日的卫星图像显示了“拆除该试验场的工作正在进行中的首个确切证据”。好几幢重要的楼房以及较小的工棚都已被夷为平地，连接各隧道与废料堆的铁轨已被拆除。自3月底以来，新隧道的挖掘工作已经停止。
拆除该试验场将涉及通过爆破炸毁所有的隧道，堵塞入口，拆除所有的观测点、研究大楼以及安保哨所。
报道称，来自美国、中国、俄罗斯和英国等国的记者应邀观看计划在5月23日到25日之间举行的拆除仪式。
朝鲜的一个宣传网站5月19日称，拆除丰溪里核试验场是平壤基于上月具有历史意义的朝韩峰会达成的协议精神，为实现朝鲜半岛无核化而主动采取的“非常有意义和重要的举措”。
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