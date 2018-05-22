马来西亚对华政策难以急转弯

马来西亚的选举结果引起了中国的不安。中国的观察人士担心，马哈迪将坚持兑现其承诺，重新评估纳吉在任上采取的一系列亲中举措。
在宣誓就任前，马哈迪上周四说：“我们必须调查上一届政府所做的一切事情。中国在处理不平等协议方面有悠久历史，它通过重新谈判来处理这些协议。”不过，新任首相许下的与中国就协议进行重新谈判的承诺不太可能立即实现。
诚然，对于马来西亚与中国的关系，马哈蒂尔有明显的倾向性。他指责纳吉向北京“出卖”马来西亚，并表示对中国人民解放军海军在南海地区马来西亚宣布拥有主权的地物附近所进行的活动感到担忧。
在许多方面，马哈迪的意外胜选以及重新评估上一届政府与中国相关的协议的承诺，让人不禁想起斯里兰卡2015年1月的选举。那次选举推动迈特里帕拉•西里塞纳担任总统。西里塞纳也在竞选期间承诺平衡斯里兰卡与中国的关系，而且的确重新评估协议，兑现了承诺。
但马来西亚的情况有所不同，举个例子，除国民阵线以外的联盟组建第一届政府，在此情况下，进行国内政治革命，这使得未来有可能面临许多制度不确定性。
除了这种不可预测性，新联盟政府也许会发现，在开始采取激进行动、在中国与美国之间重新确定马来西亚的位置之前，它首先要处理国内民众严重关切的问题。
首先，关于内阁将如何定夺，这尚不清楚。如果马哈迪要致力于彻底改变马来西亚对中国的态度，那么官僚体制是否将敏捷实施一套新政策，这点完全不清楚。
即使马哈迪要坚持重新评估获得中国支持的东海岸铁路线特大交通走廊的条款，或者马来半岛南端森林城市项目的条款，可能不久他就会发现，他缺乏与北京极力讨价还价所必需的优势。
另外，马哈迪目前的主要担忧似乎是防止马来西亚采取与北京之间债转股一一就像斯里兰卡那样——以及防止它实质上用主权来换取债务免除。这些担忧很对，但马哈迪也许会发现，实用主义将会带来好处。
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