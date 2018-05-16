马来西亚政权更迭让“一带一路”计划受阻

中国国家主席习近平和马来西亚前首相纳吉•拉扎克(Najib Razak)原以为，他们已经设计出了完美的“双赢”交易。中国政府承诺提供百亿美元以上的贷款和投资支持马来西亚的经济，纳吉则承诺在马来西亚推动中国承建的铁路和港口开发项目。眼下，其他“一带一路”(Belt and Road)项目在东南亚各地普遍陷入停滞。
但马来西亚人民让这桩交易受阻。在上周举行的大选中，纳吉领导的执政党60年来首次败给反对党，部分原因是有指控称执政党贪污丑闻缠身的领导人在出卖国家。
乘着民众对纳吉感到愤怒这股势头，新首相马哈迪•穆罕默德(Mahathir Mohamad)已承诺审查所有中国项目，并就一切“不平等条约”重新展开谈判，这可能会摧毁马来西亚作为习近平“一带一路”政策代言人的形象，并动摇中国在这个处于亚洲战略十字路口的国家的地位。
“中国过去在处理不平等条约方面有着长期的经验，中国通过重新谈判解决了这个问题，”马哈迪表示，“因此，我们觉得我们有权对这些条款进行研究，并在必要时重新谈判。”
尽管习近平制定了在东南亚和中亚地区建设新基础设施走廊的宏大战略，但印尼、老挝和泰国的高调铁路项目因成本、融资和土地问题都出现延期。
纳吉曾承诺，以类似于斯里兰卡前铁腕总统马欣达•拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)采取的方式，快速推进逾300亿美元的中国港口、铁路和其他基础设施项目。纳吉在任时，因担心丑闻令自己地位不稳，收紧了对本已算得上威权的马来西亚体制的控制。
“他们发现了纳吉的弱点，就像他们发现了拉贾帕克萨的弱点那样，”一位来自吉隆坡的投资银行家表示，“但马来西亚人民不想落得像斯里兰卡那样的下场，最终因无力偿还债务而把资产移交给中国。”
纳吉已被马哈迪禁止离境。马哈迪决心履行竞选承诺，调查他的前任与一桩腐败丑闻的联系。纳吉一直否认有任何不当行为。
野村(Nomura)经济学家尤本•帕拉库勒斯(Euben Paracuelles)指出，投资者将不得不“重新审视马来西亚是‘一带一路’最大受益者之一这一观点……很难说项目会不会被取消，但至少可能会大幅延期。”
马来西亚新执政联盟的成员认为，就是否值得和对马来西亚的好处而言，140亿美元的东海岸铁路(East Coast Rail Link)是最值得质疑的项目之一。“这个项目在经济上不可行，无法回本，”马来西亚资深经济学家乔莫•夸梅•孙达拉姆(Jomo Kwame Sundaram)在上周末被任命为马哈蒂尔的顾问委员会成员之前说。
这条从去年开始修建的铁路线，将把马来西亚欠发达的东海岸与泰国南部和马来西亚首都吉隆坡连接在一起。纳吉政府此前表示，该铁路线将创造8万个就业岗位。该铁路线由中国交通建设(China Communications Construction Company)承建，85%的资金来自中国进出口银行(Export-Import Bank of China)的贷款，两家都为中国国有实体。
彭亨州州议员李健聪(Lee Chean Chung)表示，当地人想要这些就业岗位和经济增长，但担心这些计划“过于昂贵而且不可持续……我们需要对这些条款进行重新谈判，确保这些项目为当地人带来好处，减少污染，并且更加透明”。东海岸铁路经过彭亨州，同时该州也是中国承建的一个大型港口项目的所在地。
在选举造势期间，纳吉曾试图通过感召华裔人口（占马来西亚3100万人口的五分之一）支持“一带一路”项目来仿效中国的海外策略。但像李健聪和黄基全（Wong Chen，马哈迪执政联盟中的议员）这样的马来西亚华人表示，虽然他们会说中文，但他们是马来西亚人，他们不想要——也不想给——特殊待遇。
“在商业基础上跟我们做生意，”黄基全表示，“我们不想要带有政治色彩的交易。”
现年92岁的马哈迪时常在严厉措辞和老辣的务实主义之间切换。尽管他之前与习近平会过面，但他将很难赢得习近平的让步（这位中国国家主席已经采取了日益强硬的外交政策立场）。迄今为止，除了对马哈迪当选表示祝贺并表示相信“在他领导下……中马全面战略伙伴关系将持续稳步向前发展”外，北京方面没有作出多少公开表态。（英国《金融时报》）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost