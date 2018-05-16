两党重要议员都警告特朗普：不要用中兴通讯的处罚做交易

特朗普对于中兴通讯的口风转变不仅引发中国的强烈关注，也在美国政府内部掀起了波澜。部分共和党和民主党议员对他软化对中兴通讯的立场表达了不满和忧虑。
《华尔街日报》称，周二，参议院民主党人敦促特朗普重新考虑放松对中兴通讯的惩罚措施的想法，警告称任何潜在的交换式协议都可能破坏美国国家安全，企业的命运应当与国家之间的贸易谈判分开处理。
报道称，参议院少数党领袖、民主党议员舒默（Chuck Schumer），参议院财务委员会民主党议员Ron Wyden，参议院民主党人Sherrod Brown在联名写给总统的信件中表示，“国家安全绝不能作为贸易谈判中讨价还价的筹码。”
共和党参议员卢比奥（Marco Rubio）在Twitter说，希望政府不放松对中兴通讯的限制。中兴通讯的问题不是关于就业和中美贸易，而是事关国家安全与信息窃取。
据香港南华早报，众议院军事委员会主席、共和党议员Mac Thornberry周二表示，特朗普与中国之间就限制中兴通讯介入美国市场的能力的任何协议都不太可能适用于政府机构。他称，并未看到众议院有越来越多的声音要求从国防授权法案中移除关于禁止政府机构使用中兴通讯的技术这种内容。
Mac Thornberry还称：“我承认，目前我还不是完全理解政府在这方面的立场。对我来说，这不是一个经济学问题，而是一个事关国家安全的问题。”
但白宫首席经济顾问库德洛周二表示，特朗普愿意重新考虑关于中兴通讯的惩罚措施表明，在寻求与中国达成贸易协议之时，即使是国家安全也是服务于中美谈判的。“在这里有不同的渠道。有经济渠道，有执法渠道，有国家安全渠道。从总统的角度看，我认为他完全看重它们。”
这或许也反映出白宫内部针对中国贸易问题出现的严重分歧。Axios等称，以美国财长姆努钦和库德洛为首的官员希望迫使中国增加购买美国产品，以换取不对知识产权盗窃进行惩罚。而纳瓦罗和莱特希泽则强烈坚持中国必须实施更实质的长期结构性改革。
就在昨日，彭博社报道称，美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）在东京表示，特朗普希望显著增加对中国的农产品出口。
布兰斯塔德还称，中美两国距离解决贸易摩擦“依然很遥远”， 美方希望中国能针对美国产品开放国内市场给出时间表。
特朗普周日在Twitter上发推文称，他正和习近平主席合作，帮助中兴迅速恢复业务，“我已指示商务部要尽快完成这项工作”。此举被外界视为他对中兴通讯的强硬立场逆转的信号。
次日，中国外交部在例行记者会上表示，“十分赞赏美方对中兴公司问题所作积极表态”，并称中方正在“与美方就落实具体细节保持密切沟通。对于美方关注的一些具体问题，中美双方也在保持密切沟通”。
同时，外交部还称，应美国政府邀请，国务院副总理刘鹤将于5月15日至19日赴美访问，同美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost