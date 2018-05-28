日本自民党提出将防卫费翻番 应对中国军力持续增强

日媒称，自卫队面向政府年末修订的《防卫计划大纲》和《中期防卫力整备计划》提出的建议内容24日曝光。关于防卫费，自民党建议“参考北约（NATO）将军费GDP比达到2%作为目标的做法，确保必要且充分的预算”。虽然名为“参考”，实则提出了“防卫费GDP比达到2%”的目标。
据日本《产经新闻》5月25日报道称，鉴于中国持续增强军力，自民党认为，要想确保防卫力建设万无一失，需要采取与主要国家同等水平的预算措施。建议内容将在25日自民党安全保障调查会和自民党国防小组会议联合会议上进行发布，下周提交给安倍晋三首相。
报道称，“建议”提出引入“多用途运用母舰”的构想，以作为岛屿防卫和灾害时的应对平台。
建议内容避开了框架草案时使用的“航母”字眼，但念及海上自卫队的“出云”级直升机护卫舰，提出“推进改造现有舰艇，争取早日实现”。建议中还提出将购买可短距起飞垂直降落的F-35B最新式隐形战斗机。
报道称，自民党在建议中提出了“跨域防卫构想”这一新概念，以取代现行防卫大纲中的“统合机动防卫力”。该构想的目标是建设除了陆海空之外，同时利用太空、网络领域的防卫力建设。
另外，“建议”中还提到了拥有反击敌方基地能力的必要性，称“将促进关于保有巡航导弹等的讨论”。另外，“建议”中还提出了可应对一切空中威胁的“综合防空和导弹防御（IAMD）”态势。
“建议”称，本世纪30年代退役的F-2战斗机的后继机“将由日本主导推进开发”。
报道称，此外，“建议”还提出常设全面负责陆海空自卫队部队调配的“统合司令部”等。关于海外派遣部队的日报（每日活动记录）问题，“建议”称“将从确保队员安全的角度，就公开方式制定一个成熟的方案”。
另据日本《产经新闻》5月25日报道，在自民党针对防卫大纲的建议中，提到了每架100多亿日元（109日元约合1美元）的F-35B战机、多用途运用母舰等很多高额装备，将防卫费的目标定为了“国内生产总值（GDP）的2%”。日本当前防卫费约5万亿日元，占GDP的份额维持在1%水平。如果比值提高至2%，防卫费规模将达到10万亿日元规模，自民党的国防干部会议上出现了慎重论调，认为“不现实”，但最终还是考虑到了周边安全保障局势的严峻性。
报道称，安倍政府每年都在增加防卫费，但始终没有突破防卫费GDP比1%的范围。与主要国家相比，日本的防卫费GDP比属于低水平。原本说来，不考虑安全保障环境而固守“1%框架”缺乏合理的根据。下一期防卫大纲可能成为摆脱过去束缚的好机会。
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