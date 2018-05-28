北斗进入全球组网时代 外脑破解“开源芯片”核心技术

在国际上，有一个只有四个会员的“高大上”的俱乐部，却汇集了众多顶级科学家和工程师，这个俱乐部就是GNSS（全球导航卫星系统），包括美国GPS、俄罗斯格洛纳斯（GLONASS）、中国北斗（COMPASS）和欧洲伽利略（GALILEO）。在这四个很牛的会员中，中国北斗算得上是新会员，但却是发展速度最快的那个，因此也备受关注。
北斗系统进入全球组网快车道
据香港《文汇报》报道，5月23日，第九届中国卫星导航学术年会在哈尔滨开幕。中国卫星导航系统管理办公室介绍说，北斗系统是国家重大空间信息基础设施，2012年底正式提供服务以来连续稳定运行。目前，北斗系统进入全球组网新时代，应用产业呈现快速发展，已成为“国家名片”。其中，北斗二号性能稳中有升，系统连续稳定运行，定位精度由10米提升至6米，并建设北斗地基增强系统，形成全国“一张网”，可提供实时厘米级高精度服务；北斗三号则进入全球组网阶段，通过增加星间链路、全球搜索救援等新功能，播发性能更优的导航信号。北斗三号现已成功发射8颗全球组网卫星，建成最简系统。
据参考消息网记者了解，中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其还在会上介绍，年底前还将发射11颗卫星，建成基本系统，从而具备向“一带一路”国家和地区的用户提供服务的能力。
目前，我国正在推进以北斗系统为核心的综合PNT体系建设。冉承其介绍说，争取到2035年构建起空天地海无缝覆盖、高精度安全可靠、万物互联万物智能的国家综合定位导航授时体系。而这则是北斗“三步走”发展战略的第三步。
据了解，根据该发展战略，第一步，到2000年，我国建成北斗一号系统；第二步，建成由14颗组网卫星和32个地面站天地协同组网运行的北斗二号系统，并于2012年底向亚太地区提供服务；第三步，到2020年前后，将建成由5颗地球静止轨道卫星和30颗非地球静止轨道卫星组成的北斗三号系统，向全球提供服务。
相比其他三个分别从上世纪中期、末期开始打造的卫星导航系统，中国北斗全球系统组网建设可以说进入了快车道。我国的北斗系统历经三代，卫星越来越多，精度越来越高，技术服务功能越来越强大。目前，北斗系统是全球第三个成熟的卫星导航系统，更是在2014年就获得国际海事组织的认可，是联合国卫星导航委员会已认定的供应商。
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