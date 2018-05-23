特朗普为贸易休战辩护 遭美强硬派指责对华让步多

叫停贸易战后，中美之间又出现一个缓和迹象。美国《华尔街日报》等媒体22日报道称，中国和美国方面已就解决中兴问题达成大致框架方案，协议达成后将解除美国公司不准向中兴销售产品的“禁售令”。世界两个最大经济体通过艰难谈判达成共识，避免贸易冲突升级，这不仅符合中美两国的利益，也让全世界都松了一口气。然而，美国国内一些强硬派却极为不满，质疑特朗普政府为了匆忙达成协议，“向中国让步过多”。有的还不断挑拨称“中国赢得谈判”。谈判本来就是一场讨价还价，中美紧急关头达成妥协可以说是最符合双方利益的明智选择，美国一些贸易鹰派所表现出的嘴脸就如嗜血的秃鹫一般。21日，特朗普连发多条推特强调中国将大量购买美国农产品，并指责民主党对手，这被媒体普遍解读为他是在为与中国贸易休战辩护。
将解除中兴“禁售令”？
《华尔街日报》22日援引消息人士的话称，中国和美国已经就解决中兴的争议问题达成大致框架，具体方案细节还在敲定中，若达成协议，特朗普政府将解除限制美国企业向中兴公司销售零部件和软件的禁令。不过，中兴公司可能要被迫对管理层和董事会进行大调整，并可能缴纳数额不菲的罚金。消息人士还称，商谈仍在继续，达成协议仍有距离，任何禁令的放宽都要接受美国国安部门的审查。
报道还称，中国外长王毅本周访问华盛顿时，或将继续讨论中兴问题。美国商务部长罗斯则将于下周前往中国。美国财政部长姆努钦21日接受CNBC采访时，为特朗普表示要帮助中兴恢复业务辩护称，“我们的目的不是让这家公司破产”。
路透社22日刊发了类似的报道。文章称，今年4月美国开出7年的“禁售令”让中兴运营受挫，一名消息人士表示，上周在华盛顿会谈期间，美国财长姆努钦与中国副总理刘鹤就中兴达成“握手协议”，美国商务部将取消针对中兴的禁令，以换取中方购买更多的美国农产品。两名消息人士都表示，协议虽然尚未敲定，但很有可能在美国商务部长罗斯下周访问北京之前或期间敲定，以利于双方达成更广泛的贸易协议，避免贸易战。英国《金融时报》称，围绕中兴达成协议将消除中美之间一个突出的争议问题，有助于两个经济竞争对手之间缓和紧张气氛。
法新社称，该消息迅速遭到一些美国议员批评，参议院民主党领袖查克·舒默称，这与保护美国经济安全毫无关系，“仅仅是从我们输了的这个（谈判）事实中转移注意力”。
22日在记者会上被问到中兴相关问题时，中国外交部发言人陆慷并未明确证实，而是表示，中美双方已达成重要共识，将就具体如何落实有关共识展开磋商。美方将派出高级代表团来华，在相应领域开展具体磋商。
鹰派胃口难满足
围绕中美贸易谈判问题，特朗普21日连发多条推特。他写道：“我问查克·舒默参议员，奥巴马总统和民主党人当初为什么不在美中贸易包括‘窃取知识产权’等问题上做一点事情？他们什么都没做！话虽如此，查克和我早就在这个问题上达成一致！而且，对华公平贸易将会发生！”随后特朗普继续发推特称，“中国已经同意增购大量农产品，这将是多年来我们农民遇到的最好的事情之一！”特朗普还称，中国的贸易和关税壁垒“首次下降”。
这是上周末中美达成贸易共识以来，偏爱“推特治国”的特朗普首次在推特上就该问题表态。《纽约时报》等媒体的解读是，特朗普是在为他的政府与中国解决贸易战问题的方式进行辩护。与中国的谈判取得成果，停止互相加征关税，消除了贸易战的危险，不过特朗普政府却受到国内强硬派的批评。
“美国被指在与中国的贸易僵持中眨眼”，美国全国广播公司22日称，在对中国“不公平的贸易行为”进行长达数月的威胁之后，美国突然与中国达成一致，“搁置贸易战”。华盛顿和北京发表了联合声明，但具体细节不多。双方表示，将继续讨论增加美国向中国出口农产品和能源，以实质性减少贸易逆差，不过没有具体数字，美国官员从此前报道的削减2000亿美元逆差的要求上后退。“中国正在赢得谈判”，共和党参议员卢比奥称，“他们（中国）的让步本来就是他们计划做的事。”
美国Vox新闻网称，批评人士说，总统可能在谈判中对中国让步过多过快。联合声明说中国将加大购买美国能源和农产品，加强知识产权保护。中国将增加购买多少美国商品，这明显缺乏细节。特朗普政府此前表示希望至少减少2000亿美元逆差，但联合声明中没有这样的数字。美国指责中国不公平地迫使美企转让知识产权，中国如何回应美方这方面指责，声明也非常含糊。一向与特朗普对立的《华盛顿邮报》甚至刊文称，特朗普政府似乎不是在与中国进行谈判，而是经常与自己谈判。特朗普政府官员态度反复，有时还提出相互矛盾的要求，而官员之间的内讧、争斗，使这一切变得更加复杂。“简而言之：在比赛中，这是美国队的业余时间”。
鹰派的胃口可能永远无法满足，而对于叫停贸易战，中美两国工商界普遍持欢迎态度。21日，中美股市均明显上涨。路透社22日援引美中贸易全国委员会中国业务部门副主席雅各布·帕克的话称，贸易紧张明显缓和是“巨大的进展”，“我们从来不支持加征关税，所以在我们看来，采取任何措施阻止加征关税都是积极的”。彭博社称，美国农业州的共和党议员也一直施压特朗普，希望尽快达成协议，避免中国的报复。
“中美共识让全球经济更稳定”，德国新闻电视台22日称，尽管中美之间的谈判未来仍要继续，仍有许多大的问题，甚至还可能再次出现争端，但至少双方同意不打贸易战。
“并非故事的结局”
两国达成共识，叫停贸易战是一个重大进展，不过有不少分析人士警告，由于中美贸易结构性矛盾依然存在，加之美国内部甚至特朗普政府内有各种不同声音，双方贸易领域未来的发展不会一帆风顺，仍有可能出现反复，下一步的谈判也还面临不少困难。
21日接受CNBC采访时，美国财长姆努钦表示，他对解决美中贸易争端持乐观态度，现在的任务是把双方原则上达成的协议变成有约束力的协议。“我认为我们已经取得了非常有意义的进展，现在双方要确保能实现它”。美国商务部长罗斯则称，目前达成的是“4万英尺高的框架”，并不是明确的协议，而是双方希望的前进之路。如果没有进展，关税措施还会生效。
美国有线电视新闻网22日称，中国已承诺大幅增加自美进口，但专家和高级官员表示，关键问题仍悬而未解。可能出现困难的地方包括，中方如何回应美方提出的知识产权问题以及逆差问题能取得多大进展等。牛津经济研究院预测，由于特朗普政府削减税收和增加支出，今年美国对世界其他地区的贸易逆差将再增加1000亿美元，这增加了潜在的风险。美国全国广播公司援引彼得森国际经济研究所高级研究员杰弗里·斯科特的话称，“这是避免冲突的第一步，并非故事的结局”。
日本《产经商务》22日称，中国政府可以在贸易进口上适当调整，扩大进口美国商品数量，但是政府不能强令中国消费者选择哪一国的商品，中国消费者必然会在美日欧的产品中选择性价比最高的产品。这很可能导致美日欧商品相互竞争并最后演变成降价大战，美日欧商品在中国的利润也会因此减少。
像日媒一样有所担忧的还有欧洲。据英国《金融时报》报道，法国外交部国务秘书勒穆瓦纳22日表示，美中没打贸易战是个好消息，但美中贸易协议绝不能损害欧盟利益。勒穆瓦纳称，美中关于削减美国对华贸易逆差的联合声明还很“含糊”，说明是一项“保全颜面”的举措，欧洲领导人应对此保持“警惕”。当天，欧盟国家贸易部长在布鲁塞尔举行会议，讨论与美国的贸易争端。《金融时报》刊发社评称，欧盟必须在特朗普面前坚守阵地，应该坚持欧盟委员会的立场，即拒绝在别人拿枪指着自己的脑袋时进行谈判。
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