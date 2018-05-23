54岁教授有望当意大利总理 被称最不像政客的政客

政治素人出任意大利总理？21日，意大利反建制政党“五星运动”和极右翼“联盟党”领导人正式向总统马塔雷拉提名由54岁的朱塞佩·康特（如图）担任新一届政府总理。这位既非议员也非政府要员的54岁法学教授一时成为关注焦点。虽然康特的名字已在“五星运动”此前的组阁名单中出现，但大多数人对这位政治新人知之甚少。
康特1964年出生在意大利南部一个人口只有467人的偏远小镇。他的父亲是一名公务员，退休前在市政府担任秘书，母亲是一名小学教师。此外，康特还有一个大他三岁的姐姐。目前康特与妻子离异并有一个10岁的儿子。少年时期的康特是同学眼中典型的好学生。其他同学在假期出门聚会时，他总是选择待在家里学习，各门功课成绩都很好。
虽然在政坛名不见经传，但康特在学术领域早已颇有建树，发表过上百篇法律类学术论文，擅长的领域是民法和行政法。他目前是佛罗伦萨大学私法学教授，任意大利公证基金会科学委员会成员，同时兼任民事律师。公开简历显示，1988年从罗马大学法律专业毕业后，康特曾在剑桥大学、耶鲁大学、巴黎大学和纽约大学等学习进修。不过随后媒体爆出，纽约大学并无康特学习或执教的任何记录。“五星运动”党为他辩护称，康特只说曾在纽约大学提升学业，并没说获得任何学历，这对学者来说十分正常。此后媒体又爆料称，康特几年前曾代理一件有争议的医疗纠纷。
美国《纽约时报》称，虽然没有从政经验，但康特的学术背景或对他未来的政府公职大有裨益。在担任法学教授期间，康特曾教授过一门名为“欧洲合同与银行法”的课程。鉴于现阶段意大利政府与欧盟在银行业及其他金融领域存在诸多待解决的合约问题，这方面的专业知识正可满足政府需要。
熟悉康特的朋友对他的才干和为人给予很高评价，称他是“一股清流”，并认为他将是一位“最不像政客的政客”。据美国《纽约时报》报道，曾与康特共事过的美国杜肯大学现代语言文学教授卡拉·卢森特回忆，早在二人相识之时，康特就已经是意大利法律界颇具威望的人物。康特配有一台豪华轿车和私人司机，但崇尚低调简约的他仍然偏好骑自行车出行。
据媒体报道，上周末康特刚刚把自己在即时通信软件上的头像改为约翰·肯尼迪的照片，并配个性签名“每一项成就都始于开始尝试的决定”。实际上，从2010年开始康特的职业生涯就逐渐向政界倾斜。他进入意大利太空总署管理委员会工作，此后先后在意大利银行金融仲裁委员会和意大利议会行政司法委员会等任职。康特曾经是中左翼政党的支持者，4年前他接受“五星运动”党的邀请，加入该党参加选举。
康特曾是“五星运动”党党首迪·迈耶的私人律师并为该党的竞选进行准备。迪·迈耶在21日宣布提名时表示为康特感到自豪，称他是一个靠自身奋斗成功的人，代表着“五星运动”和联盟党的“结合”。康特最近一次暴露于政坛聚光灯下是今年3月出席“五星运动”的选举活动。作为部长提名人，康特表示上任后将打击腐败并简化意大利繁冗的法律。他曾表示，意大利存在很多冗余的立法项目，他表示今后要“大幅削减无用的法律”。不仅如此，他还是一位行政法方面的专家，就职后会精简臃肿的行政体系，实现政府“去官僚化”。
迪·迈耶表示，康特将是一位政治性政府总理，他补充道：“难道他不是选举产生的？他本来就在我的团队里，有1100万意大利人投票选他。”尽管迪·迈耶和联盟党首领萨尔韦尼都强调康特不是一个中立的技术官僚，但对于这个经过近80天联合组阁谈判推出的第三方总理人选，外界普遍担忧这是两党相互妥协的结果。作为未来意大利政府的领导人，康特的权力很可能受到背后政治势力的制约。对此，总统马塔雷拉提醒两党领导人，不能把总理这个角色当成傀儡，他说：“（总理）不是他人决策的见证人，也不是近些天来某些人期盼的那样，是一个纯粹的执行者。总之今后与我对话的人是他。”马塔雷拉将对这一提名做最终决定。
此外，知名度和政界威望的欠缺目前仍是康特面临的尴尬问题。路透社称，罗马市一名冰激凌小贩对记者说：“谁知道他是谁？委任一位有选举经历的人要好得多。”意大利左倾媒体《共和报》讽刺他不具威权，或将成为一位“无足轻重总理”，今后在欧洲舞台根本无法面对默克尔和马克龙这类强国领导人。意大利民主党参议员马尔库奇更是讽刺称：“这是共和国历史上第一个只有‘发言人’权限的总理候选人。”
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