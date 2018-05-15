环球时报社评：美强迁驻以使馆的背后是力量崇拜

美国驻以色列大使馆真的从特拉维夫迁到了耶路撒冷，美原驻耶路撒冷总领馆变成美国大使馆。特朗普女儿伊万卡、女婿库什纳以及一批官员和议员参加了星期一举行的迁馆仪式。
然而就在仪式举行前后，以色列军警与抗议搬迁的巴勒斯坦人发生激烈冲突，到北京时间昨天晚上已造成52人死亡。这场血灾预示了美驻以使馆搬迁正在打开一个潘多拉盒子。
特朗普在竞选时就表示他一旦当选将把美驻以使馆搬到耶路撒冷，当时没有人当真。甚至去年底华盛顿宣布承认耶路撒冷为以色列首都的时候，很多人还预测白宫可能会把迁馆的事往后拖。然而现在，特朗普真的说到做到了。
他为什么要这样做？逻辑似乎不是很清晰。因为美国迁馆势必触怒巴勒斯坦人，也让阿拉伯世界的广大民众不满，巴勒斯坦说不定会发生第三次“起义”，因此看上去有点像华盛顿“没事找事”。
然而特朗普总统并非做事真的没有逻辑，在那些看似鲁莽的行动中，以及他对竞选承诺不顾一切的兑现中，都透出了他的一个信念，那就是相信美国的实力。他认为以前的总统荒废了美国实力，而他可以用那些实力强行制造各种新的现实，外界的不满妨碍不了他对美国强硬政策的推行。
比如在承认耶路撒冷为以色列首都和迁使馆的问题上，特朗普总统显然相信那些不满意的巴勒斯坦人掀不起什么大浪，阿拉伯世界的不满转化不成那些国家政府对美国的有效抵制。尤其当下巴以矛盾并非中东最热的冲突，阿拉伯逊尼派国家与伊朗的矛盾反而更加突出，以色列则在反伊朗的问题上与那些逊尼派国家存在默契。
所以华盛顿退出了伊核协议，以色列和沙特都支持，而沙特在中东有相当代表性。华盛顿大概会想，美国帮着逊尼派国家打击伊朗，可以缓解那些国家在美向耶路撒冷迁大使馆问题上的愤怒。
力量就是一切，所以特朗普总统要振兴美国经济，并且大规模增加军费，对国际援助等软实力建设不感兴趣，在发动贸易战的时候他也几乎“六亲不认”。
中国人一定要非常清楚，今后能与华盛顿对话的唯有实力。原有的规则、道义只有在对美国有利的情况下才会被尊重，否则都可能作废。
过去的世界是由美国主导构建了一个体系，华盛顿通过运用主导权来获取高于体系内普通成员的利益。但现在美国人的想法变了，他们认为通过这种方式美国的获利太薄，美国完全可以凭借实力直接要求其他国家屈服，让美国的获利立竿见影。
这样一来，世界将会陷入新的混沌，利益法则在很多时候需要一事一议，通过博弈来决定。就像中美两国贸易本来在WTO大框架下运行，美国觉得亏了，于是翻脸，突然要求中国做根据规则完全没有出处的各种让步。
面对美国前所未有的打实力牌，中国恐怕需要做好两点，一是加快我们自己的关键性实力建设，特别是构成中国战略威慑力基石的相关建设，要只争朝夕，与时间赛跑。这一切中国做得怎么样，将决定美国在多大程度上尊重我们。
二是中国不可主动挑衅美国，战略防守是中国对美关系的必然态势。但是中国也要有信心：我们的实力已经足够大，使得与中国在任何领域对撞都是美国的不可承受之重。我们要敢于坚守自己的核心利益，通过这种坚守实现与美国的和平共处。
今天的美国四处示强，而且说下手就下手，看上去毫不含糊。但与此同时，美国在全球的战线又总体上是收缩的。这种进攻性和收缩性的结合更多勾勒出的并非特朗普政府的战略，而是策略。
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