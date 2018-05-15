欧盟公司与伊朗合作将遭美制裁?德媒：欧美或疏远

德媒称，美国宣布退出伊核协议，但欧盟与伊朗都表示不会跟进。美国在这个时候提出制裁方案，同时牵涉欧盟与伊朗，有助于开启谈判吗？
据德国之声电台网站5月14日报道，美国可能针对继续与伊朗做生意的欧盟公司实施经济制裁。
5月8日，特朗普宣布美国退出伊核协议。5月13日，白宫国安顾问约翰·波顿表示，对于继续与伊朗有贸易往来的欧盟公司，美国可能会实施经济制裁。
白宫说特朗普与法国总统马克龙5月12日通过电话，重申“为了全面解决伊朗造成中东政局不稳定的行为，一份完整详细的协议是重要的。”
但报道称，5月13日，特朗普却又在社交媒体发文说，“伊朗在现行伊核协议中表现得很差劲，还是想要称霸中东，几乎是无所不用其极。现在不可能让他这样！”
报道表示，美国国务卿蓬佩奥，随即展开游说欧洲、亚洲及中东盟友的任务，目的是把伊朗逼回谈判桌，针对它的核子及导弹计划重新协商。
蓬佩奥说： “我们有望在短期内达成协议，真正让世界免于伊朗的威胁： 除了核子计划，还包括飞弹和其他行动。”。
报道称，据国务院资深官员表示，从特朗普5月8日宣布退出伊核协议那一天，游说与谈判的准备工作就已启动，由蓬佩奥及对伊首席谈判布莱恩·霍克负主责。该官员表示，虽然终极目标是与伊朗达成一个新协议，但当前美国追求的是“用建设性及引导性方式把伊朗带回谈判桌”。上谈判桌后要谈什么议题，则是后续阶段才需要考量的事。
报道称，至于美国实施的经济制裁，虽然给了与伊朗有商业及贸易往来（包括购油）的公司与国家6个月宽限期，而且允许向美国财政部申请许可，在宽限期后与伊朗继续交易。伊朗石油部长尚甘尼声称美国制裁不会影响石油出口，但专家认为最终这些公司与国家都会因为制裁而被逼撤出。
报道还称，而美国的欧洲盟友，除了与特朗普不同调地坚持伊核协议外，对于美国制裁与伊朗交易的外国公司更是不满。法国外交部长勒德里昂5月13日表示，“欧洲人没有必要为美国撤回伊核协议的决定付出代价”，那些影响到外国公司的制裁手段是“不可接受”，而欧洲人也会“尽其所能地保护他们公司的利益”。这番评论暴露了美国及欧洲盟友在这个问题上的分歧。
报道表示，此外，即便退出了伊核协议，白宫却仍旧要求，国际原子能总署继续监管伊朗核设施，执行协议中的侵入性检查。有两位美国官员证实了这个要求。但军备控制协会不扩散政策主任凯尔西·达文波特则表示，假如伊核协议失效，伊朗就没有义务遵守协议任何条款。
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