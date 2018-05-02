美国酝酿出台针对伊朗朝鲜叙利亚等7国旅行禁令

近日，美国联邦最高法院开庭审理了特朗普政府提出的针对乍得、伊朗、利比亚、朝鲜、叙利亚、也门和索马里等7国公民和委内瑞拉部分官员的旅行禁令，试图为这场持续15个月的法律争论画上句号。分析称，旅行禁令在联邦最高法院通过的可能性较大，但舆论普遍质疑这一纸禁令是在人为制造不平等，无法维护美国国家安全。
特朗普就任美国总统以来，曾先后签署了3份主要针对数个国家的旅行禁令。2017年1月，特朗普就职仅一周就颁布了首份旅行禁令，囊括利比亚、叙利亚、伊朗、也门、伊拉克、苏丹和索马里等7个国家，但该禁令很快被美国联邦法院判决无效。特朗普随后签署第二份旅行禁令，其中未包括伊拉克，但同样也被联邦法院判决无效。2017年9月，特朗普签署第三份旅行禁令，遭到夏威夷州和一些社会团体的诉讼，美国联邦最高法院表示，将于今年6月对这份旅行禁令的合法性作出裁决。
旅行禁令能否维护美国国家安全？反对旅行禁令的两位自由派大法官认为，美国已经加强了对签证申请者的背景调查，总统无权越过国会制定更多的禁令。代表夏威夷州出庭的律师尼尔·卡特亚也指出，这一禁令“人为地以宗教划线、制造持续性的歧视”。但是，美国联邦最高法院首席大法官约翰·罗伯茨认为，总统对于国家安全状况有着更为清晰的了解，有权为了国家安全而采取更丰富的手段。美国媒体普遍预测，尽管该禁令在美国社会反对多于支持，但由于9人组成的美国联邦最高法院中，保守派大法官占了5席，因此基本可以断定，这一旅行禁令将在联邦最高法院获得通过。
由于列入禁令的国家多数为伊斯兰国家，这一旅行禁令在美国饱受争议。美国民调公司盖洛普此前所做的民调结果显示，多数美国成年人不认同特朗普政府提出的旅行禁令。从普通民众，到各种民间组织和移民权利组织，再到国会议员、退役军队高官和前外交官，他们纷纷对特朗普政府的旅行禁令表示强烈反对，称这不仅是在制造不平等，更是让美国变得更加不安全。
美国中央情报局前局长迈克尔·海登表示，这一旅行禁令是美国现政府打着“国家安全”的旗号做出的“脱离事实的决定”。事实上，禁令中8个国家的公民在过去40年中从没有在美国本土发起过致命的恐怖袭击，“9·11”事件后发生在美国的恐怖袭击，绝大多数嫌犯都是在美国出生。
《华盛顿邮报》发表社论称，美国国土安全部的评估已经证实，一个人的危险性与其国籍无关。旅行禁令正是建立在盲目的反穆斯林情绪和非理性的国家安全观之上，无论从道德还是实际效用角度来看，旅行禁令都不是一个好的方案。
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