美国失业率自2000年以来首次跌破4%

美国劳工部4日发布的数据显示，美国2018年4月非农部门新增16.4万个就业岗位，失业率降至3.9%。这是失业率在连续6个月维持在4.1%后再次出现下降，也是自2000年12月以来首次跌破4%。
数据显示，新增就业岗位主要来自专业及商业服务、制造、医疗、矿产等行业。其中，专业及商业服务业4月新增5.4万个就业岗位，制造业新增2.4万个就业岗位。
美国员工4月的时薪较前月上涨4美分，升至26.84美元，与去年同期相比增长67美分，增幅达到2.6%。美国员工4月每周的工作时间为34.5小时。美国4月的失业人口为630万人。
美国劳工部当天还将今年2月的新增岗位数量从32.6万个下调至32.4万个，今年3月的新增岗位数量从10.3万个上调至13.5万个。调整后，美国过去三个月的月均新增岗位数量为20.8万个。
美国劳工部长亚历山大·阿科斯塔4日在声明中表示，对于求职者而言，目前是一个非常好的时期。他表示，美国就业市场自特朗普总统胜选以来始终保持强劲增长态势，迄今已新增320万个就业岗位。自税改法案生效以来，美国已新增80万个就业岗位。
美国媒体普遍认为，虽然美国股市近期接连受挫，但失业率的持续走低显示出美国经济复苏的韧性以及雇主们的信心。但也有分析认为，新增就业岗位数量并不理想，这可能预示供求关系已趋于饱和。
本月2日，美联储在货币政策例会后发表声明称，美国通胀已接近2%的目标，将继续支持渐进加息。彭博社据此分析称，美联储有望在今年6月加息，今年下半年还将再加息一到两次。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost