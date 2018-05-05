标普警告：贸易争端或重创美企信用

英媒称，评级机构标普全球评级公司警告说，美国企业是特朗普总统对华贸易战的最大输家。在全球最大的两个经济体“交火”后，特斯拉、得克萨斯仪器和皮博迪能源等公司面临的信用风险比中国同行更大。
据英国《金融时报》网站5月2日报道，美国总统威胁要对价值近1500亿美元的进口中国商品加征关税，许多人担心此举可能会导致两国爆发一场针锋相对的贸易战。
美国的关税会威胁到从黑胶唱片到飞机零部件的各种产品，而中国的回应是，对美国出口到中国的商品（包括蔓越莓、硬粒小麦和黄豆）征收更高的关税。
报道称，特朗普的贸易政策专家抵达北京，希望随着潜在影响变得愈加清晰。这两个大国能解决日趋激烈的争端。标普警告称，其中一个潜在影响是，拟征的关税对在美国上市的工业、能源及金融企业的影响比对中国企业的影响更大。
标普5月2日发布报告称，在特朗普最初推出关税措施后的一周里，约65%的美国上市公司发现，它们在未来一年间发生违约的几率增加了。约58%的中国上市公司同样面对违约几率上升风险。美国企业违约几率变动幅度的中位数为13%，而中国企业仅为3%。
标普表示：“考虑到国际供应链的复杂性，许多市场参与者担心新关税可能会带来具有破坏性的意外后果。”
报道称，关税计划公布后，美国一些大型上市公司的一周违约几率变动幅度大幅上升，其中电动汽车制造商特斯拉的这一指标飙升近200%。标普报告显示，该公司约17%的收入来自中国。而煤炭集团皮博迪能源的这一指标上升了427%。
澳新银行驻香港高级经济学家杨宇霆表示：“在这类情况下，供应链总是会受到意想不到的影响和干扰。”
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