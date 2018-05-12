法国因这事呼吁欧洲对抗美国:我们不是美国附属国

美国总统特朗普近日宣布退出伊核协议后，立即招致多国的担忧和不满。面对特朗普的一意孤行，法国财政部长近日也出面呼吁欧洲国家不应扮演美国“附属国”的角色，而是要在美国退出协议并决定对伊朗制裁后，继续允许其公司与伊朗进行交易。
据美联社报道，法国财长布鲁诺·勒梅尔11日在欧洲广播一台表示，有关美国是“世界经济警察”的这一观点，欧洲不应接受。尽管特朗普决定退出伊核协议，并对伊朗继续施加制裁，勒梅尔希望欧洲企业可以继续与伊朗展开贸易往来，并在伊核协议这一问题上与美国“对着干”。
此外，勒梅尔还提议建立一个欧洲机构，该机构将和美国司法部拥有相同的权力，来惩罚外国公司的贸易行为。
当地时间8日，特朗普宣布美国退出伊核协议，并将对伊朗实施最高级别制裁。英、法、德三国首脑发布联合声明，称特朗普决定退出伊朗核协议的行为令人感到遗憾。甚至美国前总统奥巴马也对特朗普这一举动罕见作出公开批评，称这是一个“严重的错误”，将使世界变得更加不安全。
美国“退群”后，甚至还开始向欧洲国家在伊朗问题上施压。据央视网早前报道，美国新任驻德大使格雷内尔曾在推特上向德国企业喊话，要求德国企业着手缩减、关停与伊朗有关的业务。他的这一言论随即也引发德国各界批评。前德国驻美大使和驻英大使伊申格尔更是直接回敬道，“别指挥东道主国家该怎么做，不然只能自找麻烦”。德国工商界也表示，他们完全不能理解格雷内尔有什么理由能跨境指挥德国公司，去听从美国总统的话。
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