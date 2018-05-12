欧洲智能手机销量大跌 小米为何增幅超1000%

英媒称，2018年第一季度欧洲智能手机出货量跌幅创下历史纪录，其中西欧跌幅最大，这要归咎于市场饱和以及全球智能手机销量下降。
据英国《金融时报》网站5月9日报道，卡纳利斯咨询公司称，今年前3个月，欧洲智能手机出货量同比下降6.3%，幅度之大前所未有。西欧出货量减少13.9%。在俄罗斯市场的强劲表现推动下，中欧和东欧市场智能手机出货量增长12.3%。
捷孚凯公司的数据显示，今年第一季度全球智能手机销量下降2%，甚至在增长型市场（如印度），智能手机供应商都在抱怨增速放缓。
卡纳利斯咨询公司的报告显示，尽管出货量下降15.4%，三星公司仍是欧洲最大智能手机供应商。
报道称，苹果公司的表现优于同行，在欧洲大陆售出1000多万部智能手机，但出货量下降超过5%。然而，在增加价格较高的高端手机的销量对应对全世界智能手机销量下降现象至关重要之际，iPhone SE、iPhone 6和iPhone 6S等较老机型占到苹果公司出货量的25%。
报道称，中国高科技集团华为公司的表现异于欧洲市场趋势，发货量增长38.6%。但与苹果公司类似，P20机型上市较迟意味着，在华为公司第一季度的出货量中，大多数不是高价手机。
虽然在市场饱和和全球销量下滑情况下，受打击最严重的将是较小厂商，但新来者小米以及诺基亚品牌手机在欧洲表现强劲。仅今年第一季度，小米公司出货量的增幅就超过1000%。
报道称，作为私人公司，小米和诺基亚承受得起为打入欧洲市场而出现的巨额净损失。卡纳利斯咨询公司的研究分析师卢西奥·陈（音）说：“但就长期而言，这是不可持续的。为了实现盈利，小米最终将不得不改变其收入-成本结构，就像三巨头（三星、苹果和华为）的做法一样。”
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