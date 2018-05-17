土耳其总统：联合国未能解决世界问题 这个组织垮了

据俄新社5月16日报道，土耳其总统埃尔多安指责联合国未能解决世界性问题，称该组织对在加沙地带的冲突造成数十名巴勒斯坦人死亡无能为力。
土耳其阿纳多卢通讯社援引埃尔多安的话报道称：“联合国未能解决世界问题。该组织完了，衰竭了，垮掉了。”
埃尔多安表示：“如果这些袭击发生在其他地区，则会引起全世界的抗议。但遗憾的是，国际社会无视以色列对巴勒斯坦人的行动。除了土耳其、为拥护被压迫人民的权利而斗争的伊斯兰世界的代表，以及一些有良心的西方国家的代表，世界其他地方仅以旁观者的身份观察这场悲剧。”
他还呼吁国际社会尽一切努力制止以色列政府针对巴勒斯坦平民的行动。
此外，埃尔多安指责美国与以色列勾结。他说道：“美国通过将大使馆迁至耶路撒冷的决定而无视联合国和国际机构的决议，它纵容了以色列领导人。”
5月14日，以色列建国70周年纪念日这一天，迁至耶路撒冷的美国驻以色列大使馆举行开馆仪式，巴勒斯坦民众群情激愤，加沙地带抗议活动更加激烈。以军士兵向抗议者发射催泪瓦斯并开枪射击。据报道，当天共有61名巴勒斯坦人丧生，2700人受伤。巴勒斯坦领导人阿巴斯宣布举行为期三天的哀悼活动。
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