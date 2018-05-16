震动国际！苏丹少女反抗丈夫强奸将其刺死 竟被法官判死刑

西媒称，19岁苏丹少女努拉·侯赛因由于反抗丈夫强奸而将其刺死，却被当地法院判处死刑的案件再次表明，被困在强迫式婚姻中的非洲妇女和女童被剥夺一切决定权以及遭受另一半暴力折磨的可怕现状。此外，这一事件也再次激起了全球针对童婚的广泛讨论。
据西班牙《阿贝赛报》网站5月14日报道，根据苏丹的法律，婚内强奸合法，且年满10岁的女性即可结婚，因此该国存在大量的童婚以及强迫式婚姻，努拉就是在3年前被迫嫁给了其丈夫。尽管她还有15天时间可以上诉，但胜诉机会渺茫。
报道称，这样的判决震动了整个国际社会，所有人面对这样一位受害者合法自卫却最终遭到审判的结果瞠目结舌。法官显然认为体检报告显示女孩身上有包括咬痕和划痕在内的伤口这一点并不重要。
南非记者金·哈里斯伯格说，性暴力在非洲已成为常态，这是一场针对女性身心的战争。“努拉保护自己的唯一方式是拿起刀，这才是真正的悲剧所在，她为了自己的尊严和生命而抗争，却成为被告。她的经历是全球身心遭受父权制规范压迫的女性的缩影。”哈里斯伯格表示。
报道称，哈里斯伯格说，努拉的经历表明，“一些国家的司法是男性创造的一种用以达成某些目标的工具，在这个具体案件中的目标是厌女症和性暴力。”她认为，一些国家没有将婚姻暴力定为犯罪，部分原因是对宗法的暴力解释，以及法律受到父权制议会的左右。“遗憾的是，女性解放让一些男人甚至一些国家都感到害怕，而对持有极为刻板性别印象的男女进行洗脑并不容易。这使得努拉的反击显得更加英勇。”哈里斯伯格指出。
据报道，目前有近20万人在change.org网站的请愿书上签名，呼吁判努拉无罪。除了上诉之外，还有另一种方式能让努拉免于死刑，那就是苏丹总统巴希尔下达赦免令。
报道称，梦想成为一名教师的努拉遭遇的悲剧正发生在这个非洲国家数以千计的女孩身上，她们因童婚、强迫式婚姻和婚内强暴而痛不欲生。而其中的施害者却享有比她们更多的权利。
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