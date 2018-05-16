外媒猜测朝鲜高官团“突访北京”：或为经济考察

外媒称，朝鲜国家媒体15日表示，一个由朝鲜执政党官员组成的代表团正在中国访问。
据韩联社5月15日报道，据朝中社报道：“以党中央政治局委员、中央副委员长朴泰成为团长的朝鲜劳动党友好参观团14日乘机离开平壤，对中国进行访问。”
报道称，朝中社没有提供有关此行的性质和目的的消息，也没有提供有关该代表团成员的细节。
据说他们14日参观了被称为中国硅谷的中关村以及朝鲜最高领导人金正恩今年3月访问过的中国科学院。
另据韩联社5月14日报道，朴泰成曾陪同金正恩乘专列访华，朝媒还报道他与金正恩开会的场面，如果他是访问团团长，此访可能以经济交流为目的。鉴于中方以前也曾邀请朝鲜地方大员组团来访，高官团此次访问有可能是应中方之邀参访各地摸索经济合作方案。
此外据新加坡《联合早报》网站5月15日报道，在朝美首脑会谈前夕，朝鲜高层人士14日突访北京。外界猜测，朝鲜高官此次访华，可能是为了向中方说明朝美会谈的筹备进展情况。
围绕朝核问题，美国与朝鲜将于6月12日在新加坡举行首脑会谈。朝鲜此次派出代表团抵京，外界猜测，或为即将到来的会谈与中国进行磋商与调整。
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