Gap为T恤“删减”中国地图道歉 中方:将继续听其言观其行

德媒称，美国服饰零售商盖璞（Gap）5月14日晚间为了一款T恤而在官方微博上道歉，表示“盖璞集团尊重中国的主权和领土完整。我们获知在个别海外市场发售的一款盖璞T恤上的中国地图设计有误。我们对这一无意的失误感到万分抱歉”。
据德国之声电台网站5月15日报道，一名网友在中国社交媒体上发布了一件T恤的照片，他说T恤上的中国地图图案，包括藏南地区、台湾地区和南海被遗漏。他说T恤的照片是在加拿大的一家直营店中拍摄的。
报道称，随后，盖璞发出道歉声明并强调，“该款产品已从中国市场撤回并全部销毁”。
有中国媒体记者5月14日中午致电盖璞中国总部，客服表示中国目前未发售此款服装。针对盖璞的声明，有媒体报道称，“要销毁的不应该仅仅是中国市场上的该款产品”。
报道称，其他美国公司也曾因类似事件进行过道歉。
在5月15日举行的外交部例行记者会上，发言人陆慷在回答相关提问时表示：“我注意到，据报道，GAP集团已经就此发表声明致歉，表示该集团尊重中国的主权和领土完整，正进行内部检查，将尽快纠正有关错误。声明还说，该集团严格遵守中国法律法规，以后会严格审查，防止类似失误再次发生。”
陆慷说：“我们已经注意到了这个声明，我们将继续听其言，观其行。”
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