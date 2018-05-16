美国议员驳斥特朗普放松对中兴通讯限制的言论

美国议员周二拒绝总统特朗普放松对中国中兴通讯(000063.SZ)限制的任何计划，称该公司是一个安全威胁，誓言不会放弃箝制该公司的立法。
共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)表示，他希望政府不会推进这样的提议。中美这两个经济大国本周于华盛顿继续进行双边会谈。
华尔街日报报导称，中国当局将不再威胁对美国农产品加征关税，以此换取美国放松有关向中兴通讯出售零部件的禁令。
“他们基本上在竭尽全力窃取我们已经发展的技术，并用此为自己的发展奠定基础，因此他们能够取代我们成为21世纪最重要科技的领导者，”鲁比奥在参议院外交事务委员会举行的亚洲政策听证会上称。
特朗普周日发表推文承诺帮助中兴通讯，这与他经常宣扬的”美国优先”政策背道而驰。
涉间谍活动？
特朗普的表态惹怒了国会议员，他们一直在推动对中兴通讯采取更多的限制。有些美国议员认为，中兴通讯及其他中国企业生产的设备，会对网络安全构成威胁。
“花了这么多时间说明中国窃取了我们的技术，而我的看法也是如此，是谁在谈判前夕做出单方面的让步？”参议院财务委员会民主党议员Ron Wyden对路透称。Wyden同时还是情报委员会委员。
周二，有32名参议院民主党人士签署联名信，指责特朗普将中国利益置于美国就业和国家安全之上，Wyden也参与了这项连署。
该公司否认有不法行为。
共和党议员、参议院军事委员会主席Mac Thornberry周二在彭博举行的一场活动上表示，预计议员们不会寻求从年度国防政策议案中解除对中兴通讯的禁令。
“我承认我没有充分了解政府此刻的立场，”Thornberry表示。”对我来说，这不是经济问题，而是国安问题。”
另一位共和党参议员John Kennedy则为特朗普辩解道，总统的做法是与中国进行更广泛谈判的一部分。（路透社）
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