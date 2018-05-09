北美自贸协定修订谈判关键问题陷入僵局 整体氛围悲观

英媒称，加拿大、美国、墨西哥三国高官7日齐聚华盛顿，试图挽救进展缓慢的北美自由贸易协定修订谈判。他们希望在谈判进程受到各国选举活动干扰之前解决主要问题。虽然达成新协定的时间所剩不多，但三国仍在一些重要问题上分歧严重。
据路透社5月7日报道，本轮华盛顿谈判将重点解决一个备受争议的话题：美国要求加强对汽车原产地规则的管理，即一辆汽车必须有多少比例的零部件产自北美自贸区，才能享受关税减免。
其他难点包括协定争端解决机制的发展，以及美国提出的可以在五年后自动终止协定的“日落条款”。
墨西哥经济部长伊尔德方索·瓜哈尔多在与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽举行会谈后对记者说：“我们一个星期都会研究这个事情。”
当被问及将在华盛顿待多久时，瓜哈尔多回答说：“只要有必要，我们会一直待在这儿。”
报道称，有消息人士表示，由于关键问题陷入僵局，新一轮谈判沉浸在明显的悲观氛围中。
瓜哈尔多早先曾表示，如果达不成一致意见，“我们就要实施一些分析师所说的‘僵尸协定’……那样的协定既没有死，也没有得到改进”。
工商界人士抱怨说，协定前途未卜干扰了投资活动。
报道称，莱特希泽上周表示，如果谈判拖延太久，想要得到美国国会的批准就有“很大难度”。美国将在今年11月举行国会中期选举，而谈判的目标是在新一届国会正式运转前的“跛脚鸭”会期完成相关投票。
墨西哥将在7月1日举行总统选举。目前处于领先地位的左翼候选人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔表示，他如果胜选，就会对新协定谈判工作施加影响。
报道称，莱特希泽表示三国可以迅速就原则问题达成一致，覆盖协定文本的要点，然后再研究细节问题。
但瓜哈尔多表示希望“尽力达成完整的协议”，认为获得“部分成果”没有意义。
报道称，协定修订工作的核心问题是，美国总统特朗普希望调整汽车业规则，企图把就业和投资从成本较低的墨西哥重新吸引回美国。
报道称，美国的最新要求是，在四年内将轻型车辆中北美零部件所占比重要求从目前的62.5%提高到75%。墨西哥主要汽车业游说团体认为这一点“不可接受”。
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