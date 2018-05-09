新兴市场陷入多米诺骨牌危机 今夏面临严峻考验

英媒称，阿根廷央行已将利率一路提高至40%，试图以此支撑比索并阻止资本逃离该国。与此同时，土耳其里拉跌至历史新低，俄罗斯卢布跌至三年来低点。新兴市场突然间显得非常脆弱，一个接一个国家陷入危机。
据英国《每日电讯报》网站5月7日报道，典型的新兴市场危机很像多米诺骨牌游戏。一些国家相继陷入麻烦。这就是20多年前上一次大风暴中所发生的情况。亚洲金融危机1997年始于泰国，后蔓延至亚洲大陆各地，次年在俄罗斯再度爆发。今年夏季会出现类似情况吗？有三个原因让人担心可能出现这种情况。
首先，美联储已开始收紧货币政策。美国经济表现良好、预计增长率为2.3%，而且特朗普总统的减税刺激了需求。麻烦在于，尽管加息对美国而言是好事，但这样做总是会重创新兴市场——这些国家的很多债务以美元计价。
其次，贸易战对新兴市场的打击比对其他地区的打击更大。特朗普的一些改革有助于美国经济，但他愚蠢的强加关税和配额措施将伤害其他所有人。
最后，看看那些被纳入主要新兴市场指数的公司。新兴市场指数基金的大多数投资者可能认为，他们在买入向西欧和美国销售商品的众多正在实现工业化的国家（的股票）。
报道称，事实上，这些指数正日益被科技股主宰。在基准明晟新兴市场指数中，IT股目前所占权重为27%。工业品和日常消费品等你也许认为更为重要的行业分别只占5%左右。
报道称，科技是变动不居的，新兴市场同样如此。两者结合在一起，可以肯定将是一段颠簸的旅程。
对新兴市场和前沿市场来说，过去这几年日子不好过。但其劳动力年轻且受教育程度越来越高，它们可能有着最大的长期增长潜力。
但是，除2017年（这一年，这些市场上涨37%）外，它们错过了全球牛市。这种局面看上去不会很快结束。一两个新兴市场遇上麻烦也许不会有多大影响。阿根廷对全球金融体系来说并非至关重要，土耳其乃至俄罗斯也是一样。
但如果它们的经济开始一个接一个地瓦解，就可能成为今年夏季全球市场面临的最大威胁——已经有一些令人担忧的迹象表明，这正是将要发生之事。
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