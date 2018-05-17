全球超级富豪新增人数创新高 美国是第一大来源国

资料图片：亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯是世界上最富有的人。（路透社）
据英国《卫报》网站5月15日报道，据从事极富阶层调研业务的Wealth-X财富评估公司发布的一份报告称，2017年全世界亿万富豪数量增至2754人，增幅为14.9%，主要原因是富裕阶层受益于“股票市场和全球经济的非凡表现”。
报道称，15日发布的2018年Wealth-X亿万富豪调查报告发现，亿万富豪资产规模大幅增加，财富总量增加1.8万亿美元，至9.2万亿美元，增幅达24%。
Wealth-X财富评估公司负责人温斯顿·切斯特菲尔德说：“虽然2017年也有政治动荡发生，但股票市场和全球经济的非凡表现支撑了金融、大宗商品、科技和工业等部门实现强势财富增长。在地缘政治快速变化的背景下，这一极富阶层对世界经济的影响力在持续增加。”
报道称，最富裕的10位亿万富豪的资产总计超过6600亿美元。
亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯是世界上最富有的人。贝索斯的财富去年增加了342亿美元，使其净资产达到1330亿美元。
报道称，截至目前，美国是亿万富豪的第一大来源国，美国现有亿万富豪680人，比2016年增加了10%。
这份报告称：“在排名前十的国家和地区中，亿万富豪数量和净资产总值均出现下降的唯有英国。主要原因在于，英国脱欧造成的影响削弱了经济增长，也削弱了股票、房地产和货币等领域的发展势头。”
报道称，Wealth-X财富评估公司发布的这份年度调查报告显示，女性亿万富豪总数的增速首次超过了男性。女性亿万富豪总数已增至321人，增幅为18%，而男性亿万富豪增幅为14%。但亿万富豪中的女性比例只有11.7%。
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