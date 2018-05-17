内鬼！美中情局泄密案嫌犯竟是该机构前软件工程师

美媒称，美国政府已认定一名嫌疑人涉嫌泄露有关中情局黑客行动的机密失窃文件。
据合众国际社5月15日报道，美国联邦检察官在1月的一场听证会上说，现年29岁的中情局前软件工程师乔舒亚·舒尔特据信已将中情局的绝密信息提供给维基揭秘网。
报道称，舒尔特曾在中情局工程开发组工作，该小组开发的恶意软件可用于侵入恐怖主义嫌疑人及其他目标的电脑。
报道还称，被维基揭秘网称为“Vault7”的数据转储文件中含有7818个网页、943个附件以及数亿条代码，曝光了“中情局的全部黑客能力”。
维基揭秘网称，这些程序可使中情局侵入手机（苹果的iPhone以及搭载谷歌安卓系统和微软Windows系统的手机）和三星的智能电视。
报道称，维基揭秘网于2017年3月公布了相关文件。一周后，美国联邦调查局特工搜查了舒尔特的纽约寓所，并没收了他的护照，以防他在度假时前往墨西哥。
报道还称，警方在搜查行动中拿到了舒尔特的个人电脑、笔记本和手写便条，但他并未受到指控。
美国助理检察官马修·拉罗什说，尽管舒尔特尚未被起诉，但他仍是目前正在进行的一项调查的“对象”。
拉罗什还说，调查工作的内容之一是要确定洋葱路由器技术是否被用于传输机密信息，该技术可使互联网用户隐藏自己的位置。
美国联邦检方称，舒尔特在自己的公寓使用了洋葱路由器技术，但并未提供证据显示他这样做是为了泄露机密信息。
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