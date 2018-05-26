特朗普拟加征汽车关税激怒世界 或点燃全球贸易战烽火

外媒称，美国总统特朗普威胁将对进口汽车加征关税，招致来自国内外的猛烈批评；美国企业组织与他所属的共和党内成员警告称，此举可能给该行业带来伤害，并提高了爆发全球贸易战、进而损及美国利益的风险。
遭国内外猛烈批评
据路透社5月24日报道称，特朗普政府5月23日启动一项贸易调查，以厘清进口汽车是否对美国汽车行业造成损害。这可能导致美国再度以“国家安全”为由，对进口汽车加征最高25%的关税。美国3月时曾利用这一理由向进口钢铝产品加征关税。
报道称，从亚洲到欧洲、再到加拿大乃至美国国内，各国政府、立法者、汽车厂商以及行业组织都对这一行动反应强烈。许多人表示，它将增加消费者成本并伤及就业。但美国最大的汽车工会则对该调查给予无声的支持。
美国商会会长托马斯·多诺霍在声明中称：“如果这项提议付诸实施，将对它原本意欲保护的行业带来重大打击，并可能点燃全球贸易战的烽火。”他敦促政府迅速回头。
汽车制造商联盟表示不乐见这项行动，并呼吁政府“消除针对自由贸易的壁垒”，并称该联盟坚信汽车进口不会构成国家安全威胁。汽车制造商联盟是一个代表美国及外国大型汽车制造商的行业组织。
加拿大总理特鲁多表示，美国考虑向进口汽车加征关税的举措是基于脆弱的逻辑，也是美国政府施压要求重新协商北美自由贸易协定的一种手段。
德国财长奥拉夫·朔尔茨表示，欧盟应团结起来回应美国的关税威胁。
报道称，多位匿名的汽车业高管表示，美国国会议员正在考虑就此举行听证会，可能寻求削减总统依据1962年贸易扩张法第232条下令进行这类调查的权限。
亚欧汽车股遭重挫
根据美国官方数据，去年美国对全球出口近200万辆汽车，价值570亿美元。同期美国进口了830万辆汽车，总价值1920亿美元。其中包含从墨西哥进口240万辆、从加拿大进口180万辆、从日本进口170万辆、从韩国和德国分别进口93万辆及50万辆。
通用汽车股价收涨1.4%，福特汽车股价收涨1.6%。
报道称，欧洲方面，宝马和戴姆勒股价盘中一度下挫3.5%，大众收跌2.5%。德国宝马、戴姆勒和大众合计占北美高端汽车市场逾九成的份额。
通过持有日产43.4%的股份拥有美国市场敞口的雷诺股价一度下挫2.1%。欧洲汽车类股指跌2%，或为10个月来的最糟单日表现。
加征关税可能使亚洲汽车制造商尤为痛苦，包括丰田、日产、本田和现代等，它们将美国视为关键市场。受该调查影响，这些汽车股普遍遭到抛售。
丰田和本田股价分别下跌3%和3.4%。丰田在声明中称，任何关税“都会伤害美国就业岗位”，导致消费者成本上升。
报道称，中日韩三国表示，它们将关注事态进展。中国方面还表示，将会捍卫自身的利益。中国越来越将美国视为其潜在汽车市场。
美国盟友首当其冲
另据美国《华尔街日报》网站5月24日报道，特朗普政府推动对进口汽车征收关税已使美国的亲密盟友处于全球贸易争端的核心，这已影响到股市，并在汽车制造商、投资者和政府之间制造了不确定性。
包括大众、丰田、宝马和戴姆勒在内的一些大型国际汽车制造商的股票24日全线下跌。此前一天，美国商务部对是否会基于国家安全对进口汽车加征25%的关税发起了调查。
报道称，这项调查可谓火上浇油。之前的钢铁关税争端已使美国同日本和德国这两个最密切的军事盟友走上冲突道路，而日本和德国均为汽车出口大国。
日本经济产业大臣世耕弘成说，如果美国对进口汽车加征关税，将对贸易造成极其广泛的限制，并在全球市场造成混乱，结果将令人非常遗憾。
报道称，特朗普政府最近与韩国达成了一个修订后的自由贸易协定。它正在与中国及欧洲盟友就贸易问题进行谈判，同时还计划与日本进行谈判。对进口汽车加征关税的威胁可能会影响这些谈判。
报道认为，此举似乎主要针对德国，特朗普在汽车出口、大量购买俄罗斯天然气以及军费开支等方面一再对其表示不满。
世界经济面临威胁
此外《日本经济新闻》5月25日报道称，美国特朗普政府日前宣布，正在讨论以国家安全保障为由提高进口汽车关税问题。汽车是美国最大宗的进口商品，特朗普的强硬贸易保护政策终于逼近核心部分。要实际追加关税还需跨越较高门槛，但美国政府此举将成为把日本等国拉进双边谈判并迫使对方做出让步的强大武器。美国的“贸易战”越来越激烈，将严重影响世界经济。
报道称，汽车在美国整体进口份额中占15%以上，与此前追加25%关税的钢铁产品（占进口份额的1%）不在一个量级。美国汽车生产行业从业人员有将近100万人，在11月举行中期选举前，迎合大众的保护主义正走向极限。
报道表示，如果落实追加关税，那将对世界贸易造成很大影响。日本每年向美国出口170万辆汽车，汽车和相关零部件出口额达560亿美元，占日本整个对美出口的四成。美国每年还从德国进口价值300亿美元的汽车和零部件。“贸易战”一下子蔓延到盟友日本和欧洲国家身上。
汽车是日本和欧洲的支柱产业，限制汽车出口很可能引发事关国家利益的报复性举动。
报道称，加征关税对美国经济的副作用也很大。汽车销售占美国商品消费的11%，涨价将直接导致经济减速。美国汽车经销行业从业人员约为200万人，比汽车生产行业从业人员多一倍，提高汽车进口关税反而可能导致就业减少。
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