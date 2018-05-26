美媒：取消美朝峰会后 特朗普考虑对朝鲜施加新制裁

美媒称，美国总统唐纳德·特朗普5月24日突然宣布取消原本计划在新加坡举行的美朝首脑会谈，并称朝鲜有“公开的敌意”，同时白宫考虑对朝鲜施加几十项新制裁。
据美国《华尔街日报》网站5月24日报道，特朗普5月24日在白宫发表讲话时表示，如果有必要，美国军队已经做好准备。他还说，“如果被迫面对这种不幸的情况”，他已就军事回应问题与韩国、日本官员进行了沟通。一名白宫官员对《华尔街日报》记者说，美国国家安全委员会24日还召开会议，讨论了潜在的军事行动、新的制裁和其他途径。
一名了解内情的官员说，美国政府计划在下周早些时候对朝鲜实施几十项新制裁。
另据美国有线电视新闻网5月24日报道，在美国总统特朗普决定取消下个月在新加坡举行美朝首脑会谈后，尽管美国国务卿迈克·蓬佩奥表示，希望朝鲜能够重回谈判桌进行直接对话，但是他5月24日暗示，可能会对朝鲜实施新制裁。
蓬佩奥表示：“我觉得我们没有采取多少暂停行动。”他特别提到了美国正在努力让其他国家驱逐朝鲜外籍劳工，截获受制裁材料的非法转让。
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