关税上涨 零售提价 调查称美消费者将为“贸易战”买单

法媒称，7日公布的一项调查显示，近四分之三的美国制造企业和半数的服务企业预计，美国和中国实施的关税政策将导致它们提高价格，很多企业预计供应会中断。
据法新社5月7日报道，美国与中国，以及美国与欧洲之间相互威胁向对方价值数十亿、数百亿美元的出口产品征收关税，引发了近期的金融市场动荡，投资者担心这可能引发贸易战，并破坏全球经济复苏。
美国高级代表团上周访华并进行了为期两天的谈判，但没有宣布取得任何突破性进展，这次谈判似乎并未增加华盛顿拿出解决方案的可能性。
报道称，在美国供应管理学会（ISM）进行的这项调查中，受访企业称，在过去两个月里，原材料价格上涨，其中钢铁和铝的价格暴涨。
很多企业在最近的收益报表中反映成本增加，并计划提高零售价格。
ISM在7日公布的半年一次的经济展望报告中说，74%的制造企业和50%的服务企业认为，关税将导致“企业生产并提供给消费者的商品价格上涨”。
报告说，制造企业预计，关税政策将导致价格平均上涨5.4%，而服务企业认为价格涨幅将超过7%。
报道称，与此同时，这两个部门近六成的企业预计，关税政策将导致其供应链“延迟或中断”。这也会推动价格上涨，一些企业已经开始抱怨供货难，原因包括没有足够的卡车司机。
截至今年4月底，制造业生产成本已增长4.8%，服务业成本增长1.3%。
ISM制造业调查委员会主席蒂莫西·菲奥里说，钢铁和铝的价格今年已上涨20%，金属制品的生产成本涨幅最大，为10%。
ISM非制造业调查委员会主席安东尼·尼夫斯对法新社说，除了燃料和木材相关产品，服务部门“价格控制得较好”。
报道称，全美各地企业都表示存在招工难的情况，调查显示，78%的制造企业和64%的服务企业在过去6个月里遇到了这个问题。
ISM说，其中约一半的制造商和三分之一的服务商提高了工资。
菲奥里说：“我们现在很难找到足够多高质量的工人。”
约一半的受访企业通过提供培训来吸引新工人，但尼夫斯指出，不管是在零售业还是在建筑业，很多技能是难以马上学会的。
调查还显示，这两个部门的企业对今年的持续增长前景普遍乐观，在美国最大的6家制造企业中，5家企业目前正处于扩张模式。
菲奥里说：“然而，获得高质量的工人和原材料成本出现上涨，将最终决定着制造业的收入和盈利能力。”
报道称，两个部门约三分之一的企业说，它们今年打算增加资本支出，但大部分企业说，促使它们这样做的原因是总体营业状况，而不是去年12月通过的营业税改革方案。
这些企业平均计划增加10.1%的资本支出，而在上一次调查中，该数字只有2.7%。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost