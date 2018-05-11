金正恩赴“特金会”专机:可不经停加油飞抵新加坡

从平壤到新加坡的距离约为4740公里，“苍鹰1号”的续航能力可以保证在不需要经停加油的情况下完成飞行。
美国总统特朗普10日宣布，他将于6月12日与朝鲜最高领导人金正恩在新加坡会晤。这也意味着，金正恩将乘坐专机前往参加世界瞩目的这场“金特会”。
本月7日至8日，金正恩访问中国大连。有别于上一次3月访华时乘坐专列抵达北京，金正恩此次选择了飞机出行。这是金正恩自2012年接任朝鲜最高领导人以来，首次乘机前往外国访问，更是继金日成1986年访问苏联后，朝鲜最高领导人时隔32年首次乘机出国。
金正恩此次访问大连，乘坐的是朝鲜的“空军1号”——“苍鹰1号”，专机因朝鲜的国鸟而得名。“苍鹰1号”是一架苏联制造伊尔-62客机的改进版伊尔-62M，该机型于1970年首飞，上世纪九十年代初停产，曾是当时世界上载客量最大的客机之一。
“苍鹰1号”的机尾印有象征共产主义的五角星图案，飞机前部上方则写有“朝鲜民主主义人民共和国”字样，还绘有朝鲜国徽。
据韩国媒体报道，“苍鹰1号”如果按照普通民航布局可以搭载200名旅客，最高时速可达900公里/小时，最大飞行距离约为9200公里。从平壤到新加坡的距离约为4740公里，“苍鹰1号”的续航能力可以保证在不需要经停加油的情况下完成飞行。
根据朝鲜中央通讯社披露的照片，“苍鹰1号”的内饰也经过精心设计，办公桌、沙发，以及电话、笔记本电脑、电视等电子设备均配备齐全，几乎就是一间空中办公室。
目前，朝鲜的高丽航空共有4架伊尔-62系列客机。据韩媒报道，朝鲜还有一架与“苍翼1号”同一机型的“苍鹰2号”。朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南与金正恩胞妹金与正今年初前往韩国出席平昌冬奥会开幕式时，就乘坐的是“苍鹰2号”。
此外，金正恩本人还拥有一架私人飞机——乌克兰制造的安-148，这架飞机本月初也被拍摄到降落在大连机场。
据韩国媒体报道，一架安-148的造价约为2400万-3000万美元。相比伊尔-62，2009年开始量产的安-148新了很多，但体积也较小，航程缩短了近3500公里。据朝鲜媒体2014年底披露的视频，金正恩还疑似亲自驾驶过安-148飞机进行飞行。
从朝鲜媒体披露的照片来看，这架安-148的内部同样经过精心装饰，可供金正恩在空中办公。（环球网）
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