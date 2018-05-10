蓬佩奥再访朝为“特金会”铺路：构建“成功峰会的框架”

外媒称，美国国务卿蓬佩奥前往朝鲜，为与朝鲜高层进行接触，已于9日上午抵达平壤，为美国总统特朗普和朝鲜最高领导人金正恩的峰会进一步做准备。
据韩国《中央日报》网站5月9日报道，这是蓬佩奥继3月31日到4月1日访朝之后第二次访问朝鲜。蓬佩奥此次访朝将就会谈日期、地点以及会谈议题与朝鲜进行最终的确认。
美国国务院当日在飞机经停的日本横须贺表示，“美国国务卿蓬佩奥将于9日同朝鲜高层官员会面”，“这次访朝是为了敲定首脑会谈的各种安排”。
美国总统特朗普9日表示，“为了即将到来的与金正恩的会谈，我们正在制订各种计划和构建关系”，“希望交易能够成功，在中日韩的帮助下，希望能够给所有人创造一个繁荣与和平的未来”。对于朝美首脑会谈的地点和日期，他表示“我们的会谈安排已经敲定，地点已经选好，时间和日期等所有安排都已经确定下来”。
华盛顿一位消息人士说，“很快就会正式宣布朝美首脑会谈的场所和时间”。
另据法新社5月8日报道，朝鲜自年初以来开始了惊人的缓和姿态。今年复活节的周末，当时还是中情局局长的蓬佩奥就曾前往平壤，同金正恩秘密会面。
此外据美国《洛杉矶时报》网站5月8日报道，在特朗普总统退出一项核协议的同时，他的国务卿突访朝鲜以寻求达成另一项核协议。
蓬佩奥告诉两位随行记者，他希望“围绕这次峰会议事日程的实质制定一些纲要”，以构建“成功峰会的框架”。
与特朗普今天的表态相反，蓬佩奥说，峰会的时间和地点尚未确定。
报道称，蓬佩奥是7日晚上从华盛顿出发的，美国国务院此前一直对此行保密。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost