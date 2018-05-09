波音心痛 因特朗普退出伊核协议200亿订单恐要黄

美国总统特朗普当地时间8日下午2时正式宣布，美国退出伊核协议，并将对伊朗实施最高级别制裁。此举恐对飞机制造商波音（Boeing）公司造成负面影响，因其在2016年12月时和伊朗航空业者谈成了一笔约200亿美元的订单。
据美国CNBC新闻网报道，根据这笔订单，波音要出售80架飞机给伊朗航空（Iranian airlines），包含50架737 MAX 8、以及各15架777-9、777-300ER，总金额约为170亿美元；另外伊朗阿塞曼航空（Iran Aseman Airlines）也订购了30架737 MAX，总金额约为30亿美元。而波音官方曾说，这笔交易可以让美国增加10万个就业机会。
报道称，目前波音官方表示，在退出伊核协议之后，将会和美国政府商讨，以拟定下一步计划。而退出伊核协议消息后，今日波音股价也受影响，美国时间5月8日收在338.37美元，跌2.06美元，跌幅约0.61%。
报道说，过去有预测指出，特朗普对于伊朗的制裁会对波音造成影响，如今退出伊核协议一事，几乎是将伊朗的这笔订单“砍单”。不过，波音身为全球最大飞机制造商，200亿美元的订单和公司整体订单相比并不多。波音第1季结束时共收到5800架飞机的订单，其中737机型就超过了4600架。波音指出，这些数据并未将伊朗的订单列入。
报道指出，波音公司首席执行官丹尼斯·米伦伯格（Dennis Muilenburg）先前也曾表示，公司777机型的生产率，并非依赖伊朗订购。
据此前报道，当地时间8日下午，美国总统特朗普宣布美国退伊朗核协议，引发各方担忧。法国总统马克龙就美国关于终止伊朗核计划的决定发表评论称，法国、德国和英国对美国退出该协议的决定表示遗憾。伊朗外交部发布公告称，俄罗斯外交部副部长里亚布科夫将于5月10日访问德黑兰，与伊朗外交部副部长阿拉克齐就“伊核协议”的有关局势举行磋商。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost