美国防部：取消中国参加“环太军演”的邀请是第一步回应

与此同时，在美国国会的一个有关美国如何践行“自由和公开的印太政策”的听证会上，众议院外交委员会亚太小组成员阿米·贝拉（Ami Bera）说，美国国会支持政府的决定。





他说：“我们知道政府已经取消了对他们的邀请。我们可以想象一下中国的反应。 中国就是这样，你给他们一寸，他们就会向你要一尺。不幸地是，我们几年前就该阻止他们了， 那时候不会像现在这么复杂。在这个时候，我们必须向他们发出强烈的信号，（告诉他们）把南中国海军事化，以及宣称对那些有争议岛屿拥有主权是不能接受的。”





他说，国会两党成员都会非常支持川普政府继续向中国发出强烈信号，“我们必须保持这些水域的开放。我们不能接受中国宣称这是他们的领土。”他说，美国还应该站在区域伙伴菲律宾和越南的身边，向中国发出同样的信息。





贝拉还强调说，美国应该加强与印度、日本和澳大利亚等伙伴和盟友的双边、三边甚至四方的海事对话和合作。





众议院外交委员会亚太小组委员会主席泰德·约霍（Ted Yoho）在接受美国之音采访时也表达了类似的意思。 他说：“必须向中国发出强烈的信号。”





环太平洋军演有27个国家参加，以展示国际间军事合作。得到美国的邀请参加这一演习具有政治象征意义，为参加这一军演的军队提供被接纳的合法性。这对于寻求扩大影响力的中国来说是重要的利好。





同样，美国收回对中国人民解放军参加环太军演的邀请也具有政治意义。比如2014年俄罗斯入侵乌克兰之后，美国就拒绝俄罗斯参加军演。