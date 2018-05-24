美国防部：取消中国参加“环太军演”的邀请是第一步回应

美国国防部星期三（5月23日）决定取消对中国参加下个月环太平洋国际军演的邀请。美国国防部官员说，这是对中国继续对南中国海进行军事化做出的初步反应。美国国会议员同一天表示，支持川普政府对中国发出强烈信号。
美国国防部亚太事务发言人、海军陆战队中校克里斯托弗·罗根（Christopher Logan）在给美国之音的一份声明中说，“美国致力于一个自由和开放的印太。中国在南中国海有争议的岛屿上继续军事化只能增加紧张关系并导致区域的不稳定。作为对中国在南中国海继续军事化的初步反应， 我们取消了对中国人民解放军参加2018年环太平洋军演的邀请。中国的行为与环太平洋军演的原则和目的不符。”
美国国防部的声明还说：“我们有强有力的证据显示，中国在南中国海斯普拉特利群岛（中国所称南沙群岛）有争议的地貌上部署了反舰导弹、地空导弹系统和电子干扰机。 另外，中国的轰炸机在伍迪岛（中国所称永兴岛）着陆也加剧了紧张局势。”
声明说：“虽然中国强调，岛屿上的建筑设施是为了确保海上安全、为航行提供援助，是为了搜救，是为了保护渔民的安全和其他非军事的作用，但是，这些武器系统的部署只能是为了军事用途。”
罗根在声明中说，“我们呼吁中国立刻拆除这些系统，并回撤在南中国海有争议岛屿上的军事化进程。” 他说，"我们相信，最近的这些部署以及在这些地貌上的持续军事化违背了习近平主席对美国和世界所作出的不会军事化斯普拉特利群岛的承诺。”
美国官员说，取消对中国邀请的决定是国防部长马蒂斯决定的，并在星期三早晨通知了在华盛顿的中国官员。
与此同时，在美国国会的一个有关美国如何践行“自由和公开的印太政策”的听证会上，众议院外交委员会亚太小组成员阿米·贝拉（Ami Bera）说，美国国会支持政府的决定。
他说：“我们知道政府已经取消了对他们的邀请。我们可以想象一下中国的反应。 中国就是这样，你给他们一寸，他们就会向你要一尺。不幸地是，我们几年前就该阻止他们了， 那时候不会像现在这么复杂。在这个时候，我们必须向他们发出强烈的信号，（告诉他们）把南中国海军事化，以及宣称对那些有争议岛屿拥有主权是不能接受的。”
他说，国会两党成员都会非常支持川普政府继续向中国发出强烈信号，“我们必须保持这些水域的开放。我们不能接受中国宣称这是他们的领土。”他说，美国还应该站在区域伙伴菲律宾和越南的身边，向中国发出同样的信息。
贝拉还强调说，美国应该加强与印度、日本和澳大利亚等伙伴和盟友的双边、三边甚至四方的海事对话和合作。
众议院外交委员会亚太小组委员会主席泰德·约霍（Ted Yoho）在接受美国之音采访时也表达了类似的意思。 他说：“必须向中国发出强烈的信号。”
环太平洋军演有27个国家参加，以展示国际间军事合作。得到美国的邀请参加这一演习具有政治象征意义，为参加这一军演的军队提供被接纳的合法性。这对于寻求扩大影响力的中国来说是重要的利好。
同样，美国收回对中国人民解放军参加环太军演的邀请也具有政治意义。比如2014年俄罗斯入侵乌克兰之后，美国就拒绝俄罗斯参加军演。
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