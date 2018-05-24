英球迷叫嚣世界杯期间制造事端 俄：违者驱逐出境

四年一度的全世界球迷盛宴——世界杯将在俄罗斯举行，但英国《每日星报》日前报道称，英国球迷将在世界杯期间“在墙上涂满俄罗斯球员”，制造真正的“地狱”。对此，俄罗斯内务部副部长伊戈尔•祖博夫表示，世界杯期间，俄罗斯不会允许发生大规模斗殴行为，违反规定者将被拘留和被驱逐出境。
据俄新社5月24日报道，祖博夫在评价英国媒体的报道时说道： “英国球迷胆大妄为，现在就声称他们将在世界杯期间给我们制造‘第三次世界大战’ 。2016年在法国发生的大规模斗殴事件绝对不会在俄罗斯重演。”
此外，他还强调说，所有煽动骚乱的人都将被从俄罗斯驱逐出境。“我们不允许发生任何大规模斗殴。我们可以做到这一点”。
2018年俄罗斯世界杯将于6月14日至7月15日在俄罗斯11个城市的12座球场进行。俄罗斯各级政府部门对安全问题十分重视，承办赛事的11个城市在世界杯期间都将加强安保。在举办国际大型赛事惯例的基础上，俄罗斯出台了更为严格的措施。普京总统在2017年5月专门颁布了在世界杯以及联合会杯足球赛期间采取强化安全措施的命令。与此同时，俄罗斯也在尽力防止“足球流氓”等不良现象，如球迷护照设置了黑名单，被“拉黑”的球迷将不能观赛。
对于在俄罗斯世界杯期间可能发生的球迷冲突，英国警方也采取了预防性措施。上周，英国警方对球迷发出警告表示，在2018年俄罗斯世界杯期间，球迷们不应带着英格兰旗去俄罗斯观赛。英国警方4月份也曾表示，他们已准备在2018年俄罗斯世界杯期间与俄罗斯警方合作，应对足球流氓冲突等安全问题。
两年前，在2016年欧洲杯期间，俄罗斯和英格兰球迷在法国马赛斗殴，导致数十人被捕，数人被监禁。普京曾回应，这样的“斗殴”是一件耻辱的事。“不过我真的不理解，200名俄罗斯球迷怎么能暴打几千名英格兰球迷”，他说。
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