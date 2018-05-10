武田收购希雷要约报价获批 创日企并购史最高金额

外媒称，日本武田药品有限公司于8日向希雷制药公司正式提出收购提议，并在随后发布消息称双方就收购达成了一致。收购总额约为7万亿日元（约合642亿美元）。两家公司的管理层已就收购金额达成共识，接下来将进入获得两家公司股东赞成的手续。
据《日本经济新闻》网站5月8日报道，收购如果得以实现，将创出日企并购史上最高金额，同时也将在日本诞生销售额合计超过3万亿日元、跻身世界前十的大型制药公司。
据路透社5月8日报道，日本武田药品有限公司8日同意以约615亿美元收购伦敦上市的希雷制药公司。此前，该日本公司将其报价中每股的现金收购金额提高至30.33美元，以确保获得举荐。
报道称，这两家公司表示，希雷投资者的每股将获得30.33美元现金，外加0.839股新的武田股份或1.678股武田美国存托股票。以最新的股价和汇率为基础，这相当于希雷每股的报价约为48.17英镑（约合65美元）。
此前，希雷的股份一直在以比武田的报价低10英镑左右的价格进行交易，8日以40.65英镑开盘，涨幅达5.5%，不过仍低于双方约定的价格。这表明股东仍有所保留。
报道称，如果这笔交易赢得了股东的支持，将是一家日本企业在海外的最大一笔收购，并促使法国人克里斯托夫·韦伯率领的武田跻身全球顶级制药厂的行列。
韦伯说：“并购后，我们将在胃肠病、神经科学、肿瘤、罕见疾病和血浆分离疗法方面提供有针对性的治疗，并成为上述领域的领先者。”
报道称，收购希雷对武田而言是一笔巨大的融资，但韦伯认为这将带来大量现金流，使扩大后的企业能够迅速偿还借款。
该交易也是制药行业有史以来规模最大的并购案之一。
希雷股东在交易结束后将拥有合并后集团的一半左右。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost