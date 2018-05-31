劳动力短缺太严重 日放宽语言要求将接受50万海外工人

在日本奋力应对严重的劳工短缺之际，政府计划放宽对于寻求在日本工作的无技能外国工人的限制。
据日本《日经亚洲评论》杂志网站5月29日报道，这项放宽对海外工人日语要求的新政策将被纳入一项工作许可证制度中，并包含在将于6月最终定稿的经济政策指南草案中。
报道称，这一变化标志着日本有关海外工人政策的重要改变。根据现行条例，工作许可证主要发放给有技能的专业人员。
据报道，政府希望到2025年为5个受无技能劳工短缺打击尤其严重的行业吸引超过50万海外工人。根据厚生劳动省的数据，日本去年有127万登记在册的外国工人。
据报道，这些新的工作许可证将适用于建筑业、农业、住宿业、护理业以及造船与相关制造业。申请者将被要求参加由产业协会专为每一类工作而设计的职业技能和日语测试。
名为“经济财政管理与改革基本政策”的指南草案将要求设立有效期最长为5年的工作许可证。相关细节仍有待充实。
根据现有的技能实习培训计划，外国工人被允许在日本最长停留5年。新的资格认证制度将给予那些结束了培训计划的人员考试豁免。至于日语要求，原则上，外籍人士将需要“能够理解慢速对话”。据举办日语考试的日本国际教育支援协会称，人们经过大约300个小时的学习后通常能够获得这样的熟练程度。
自从安倍晋三2012年第二次担任首相以来，日本的海外工人人数已经增加了大约60万，这种增长主要是通过技能实习计划实现的。这一计划意在为外籍人士提供针对某些非技能职位的在职培训。日本劳动力短缺正在成为经济的最大挑战。政府估计日本的适龄劳动人口——年龄在15至64岁——到2040财年将比目前减少约1500万。
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