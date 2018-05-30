欧盟最后一搏寻求美钢铝关税豁免 以避免贸易战

欧盟官员称，欧盟最高贸易官员将于30日在巴黎与美国同级官员举行会晤，这是欧盟寻求获得美国钢铁和铝关税豁免的最后努力。
据美国《华尔街日报》网站5月28日报道，主管贸易的欧盟委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦将向美国商务部长威尔伯·罗斯施压，以便在周五（6月1日）的最后期限前获得钢铝关税豁免；美国总统特朗普对欧盟的临时豁免将于周五到期。
马尔姆斯特伦30日还将与美国贸易代表罗伯特·莱特希泽会面，谈论全球贸易议程，日本经济产业大臣世耕弘成31日将加入他们的会谈，一起推动应对不公平贸易行为。
报道称，经历了数个月不确定性后的这些紧急会议将在经济合作与发展组织（OECD）部长级会议的间隙举行。特朗普推行“美国优先”的政策令欧盟为首的美国盟友非常恼火，本次OECD会议的讨论重点是“多边主义的状况和前景”。
报道称，当大西洋两岸的盟友之间从贸易到外交政策以及防御等问题的政策分歧日益加深时，欧洲官员一直在努力满足特朗普的要求。自3月初以来，欧盟和美国就特朗普的钢铝关税举行的谈判几乎没有取得进展，谈判的目的是避免爆发贸易战，因双方都威胁将采取针锋相对的措施。
一位欧盟官员表示：“我们真的不清楚形势将如何发展。”
与此同时，欧盟官员一直在试图说服其美国伙伴一起应对中国日益增长的经济实力。
报道称，布鲁塞尔、华盛顿和东京去年12月在世界贸易组织布宜诺斯艾利斯峰会的间隙，一致同意共同应对不公平的贸易政策，盟友们往往将其归咎于中国。
特朗普公布其钢铝关税政策后，马尔姆斯特伦、世耕弘成和莱特希泽在布鲁塞尔举行会晤，就三边行动进行讨论。欧盟和日本还敦促美国对它们实施钢铁和铝关税豁免。
报道称，所得到的结果不一。欧盟只获得了五个多星期的关税豁免——即将于6月1日到期；尽管日本一再请求美国让步，但还是被征收关税。
欧盟、日本和美国官员将再次在OECD会议的间隙举行会晤。他们的行动将集中在推进3月达成的七点计划，改革世界贸易组织并解决共同关心的问题。
反对不公平贸易行为的联盟也是欧盟领导人本月在保加利亚索非亚举行的峰会上提出的四点建议之一。在这次峰会上，欧盟各国政府一致同意做出让步以获得豁免。提议还包括削减关税协定、监管合作以及深化能源联系，这将有助于美国向欧洲出口液化天然气。马尔姆斯特伦已与美国同级官员就这些提议进行了接触。
报道称，罗斯此前已表示，美国将只豁免那些同意配额的国家的钢铝关税；配额是针对出口美国的钢铁和铝做出的数量限制。限制钢铁贸易将提高美国对国内钢铁行业的依赖，也将防止一些国家通过简单地将商品运往获得豁免的国家从而避开关税。韩国和阿根廷等已经得到豁免的国家此前都同意接受配额。
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