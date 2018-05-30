英国悄然上调退籍费 民众斥责政府大发“脱欧”财

英媒称，英国“脱欧”引发加入其他欧洲国家国籍的英国人数量激增，英国内政部大幅提高了英国公民放弃英国国籍的“退籍费”。民众发现这笔费用被悄然上调至每个三口之家需要缴纳超过1000英镑，他们指责大臣们“利用英国‘脱欧’牟利”，并且给了生活在欧洲大陆的英国人以“最后一击”。
据英国《独立报》网站5月28日报道，自英国举行公投决定退出欧盟以来，生活在其他欧盟国家的130万英国人中的很多人，寻求加入外国国籍以规避英国“脱欧”带来的不确定性，但因为许多欧盟国家如荷兰和奥地利限制或完全禁止双重国籍，一些英国人被迫缴纳两次费用：一次是申请外国国籍的高额费用，另一次则是放弃自己的英国国籍的费用。
报道称，今年4月，英国内政部将放弃国籍的人均费用提高了超过50英镑，从321英镑上调至372英镑。尽管对于单身人士来说这笔费用已经很高，但是生活在外国的情侣或家庭将会发现，一旦将脱离英国国籍的费用考虑在内，他们花在申请外国国籍上的费用将高达数千英镑。
英国内政部称，这一大幅增长反映了处理申请的成本的提高，与此同时申请外国护照的英国人数量也在激增。
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