欧盟与印尼马来西亚或爆发棕榈油大战

港媒称，欧盟与全球最大棕榈油生产国印度尼西亚和马来西亚之间的贸易战一触即发，原因是有人提议从成员国用于减少温室气体排放的可再生能源清单中剔除生物燃料。
据香港《南华早报》网站5月27日报道，这事关390亿美元的棕榈油产业。从燃料到化妆品和饼干的很多东西都用到棕榈油，印尼和马来西亚是最大生产国。
印尼海洋与资源统筹部长、总统佐科·维多多的亲密副手卢胡特·潘查伊坦上月警告称，如果感觉到第二大棕榈油进口方欧盟为了保护自己的作物而对这一大宗商品实施打击，印尼政府就会进行报复。
环保人士与大型新兴经济体各执一词，后者认为，对森林砍伐和碳排放的担忧夸大其词，保护主义以此为遮羞布来阻挠小农场主获得可靠收入。环保人士则称，棕榈油种植导致森林砍伐和碳排放。
长期以来，活动人士对棕榈油深恶痛绝，在欧洲引发了消费者对这种产品的强烈抵触。今年4月，英国“冰岛”连锁杂货店承诺从自有品牌食品中去除棕榈油。
欧洲议会1月份的一项表决结果使事态白热化，一旦得到所有成员国和欧盟委员会批准，它将不再把生物燃料视为可再生能源。
这对棕榈油生产国是一记重创。欧盟进口的棕榈油中有很大一部分用于燃料。
欧盟驻印尼大使文森特·盖朗德说，这一表决结果并不像印尼媒体广泛报道的那样等同于禁令。虽然欧洲议会以五分之四的优势表决主张将生物燃料从太阳能和风能等可再生能源清单上删除，但生物燃料仍会有售。而且，这一表决结果只是漫长过程的第一步。他告诉《南华早报》“亚洲本周”栏目记者，欧洲议会、欧盟委员会和成员国下周将开始举行三方会谈，预计9月之前会有结果。
“拟议修正案的文本最终很可能不会是现在这样，”盖朗德表示，“棕榈油不会从燃料中消失，但也不会再增加。它将保持稳定水平。”
尽管如此，潘查伊坦警告说，如果印尼政府认为棕榈油受到不公平的对待，它也许就会让军方和国营的鹰记航空公司停止购买空客飞机。
在挪威议会投票决定将生物燃料排除在政府采购之外后，印尼贸易部长恩加尔蒂亚斯托·卢基塔已经扬言要禁止从挪威进口鱼类。
盖朗德说，印尼政府保证过，若没有证据表明欧盟歧视棕榈油，它就不会进行贸易报复。说到欧盟的生物燃料，油菜籽在不断萎缩的市场中一枝独秀。欧盟委员会说，尽管目前它占所有生物燃料的60%，但到下一个十年结束时，对该能量源的需求将缩减十分之一。欧盟农民是世界上最大的油菜籽生产商，每年从中获利约32亿美元。尽管如此，盖朗德坚称，最终协议将对所有生物燃料来源一视同仁。
“我们以严肃态度看待报复威胁，”盖朗德表示，“最终文本将符合世贸组织的规定。”
棕榈油能量丰富、在热带气候条件下易于生长，据宣传可轻松消除世界对矿物燃料的依赖。
印尼和马来西亚的棕榈油产量占全球总量的90%，而全球总量或将达到约6500万吨。印尼的产量自2000年以来增长了四倍。
在印尼，该行业直接雇用将近600万名工人，每年出口创汇200亿美元。马来西亚有50万人以种植油棕为生。
问题在于，生产更多的棕榈油意味着开垦更多的土地。在印尼，油棕种植园占地1200万公顷，是2000年面积的三倍。在马来西亚，油棕种植园占地450万公顷。
据“全球森林观察”组织称，同期，森林覆盖面积收缩了将近15%。
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