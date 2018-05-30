这三件事，导致特朗普突然宣布对中国加征关税

特朗普政府周二上午突然向中方释放强硬信号，宣布正推进对进口中国商品加征关税以及采取其他措施限制中方获得美国敏感技术的计划。
美方此举令许多观察人士感到意外，因为近日来白宫一直在宣扬一份协议概要，根据该协议，在谈判代表（美方由美国财长姆努钦率领）磋商一份将使中国扩大美国商品进口以减少对美3750亿美元贸易顺差的协议之际，对华贸易战将被搁置。
在本周晚些时候美国商务部长罗斯将前往北京之际，美国政府决定推进关税及其他限制措施，可能会使美国在双方恢复贸易谈判时增加自己的筹码。
正当大家都认为贸易战不再进行时，白宫周二表示，将在6月15日之前公布对500亿美元中国进口商品征收25%关税的最终清单，之后将很快付诸实施。白宫还在一份声明中称，将在6月30日之前提出旨在阻止中国购买美国技术的投资限制计划。
对500亿美元中国进口商品加征关税是关税计划的第一批措施，此前白宫表示，可能会对总计1500亿美元的中国进口商品征税。
几个小时后中国商务部发布声明作出回应，承诺捍卫“国家核心利益”，表示对美方举动既感到“出乎意料”，“但也在意料之中”。
为什么会发生这次的突变？华尔街日报谈及了三件事，导致了这次的大变局。
美国内部的压力
华尔街日报引述知情人士称，致力于采取措施缓和贸易紧张局势的中国官员对美方的上述表态感到措手不及。不久前，由姆努钦带领的美国贸易谈判代表与中国主席经济特使刘鹤带领的中方谈判代表在贸易争端不断发酵时已宣布休战，称双方将暂停实施此前威胁的关税。
上述知情人士称，达成休战协议前在华盛顿举行谈判时，美方已向中方暗示，特朗普政府面临巨大的压力，需要对中国采取强硬的立场。一名知情人士称，这就是为何美方今天的声明也在中国的预期之中。
特朗普想取得谈判筹码
同时，中国也将白宫的上述声明视为罗斯本周前往北京会见中国官员前，特朗普政府向中国施压的一种方式。中国商务部在其声明中将特朗普政府宣布的措施视为一种策略。
一些美中关系观察人士同意这种看法。智库战略与国际问题研究中心的中国专家甘思德(表示，特朗普只是试图在罗斯前往中国之前再次制造影响力，此举有两个好处，一是更可能取得实质性的进展，二是他可以在国内宣称取得的任何成果都是源于这些新威胁。
朝鲜问题，美国认为中国从中作梗
在美国与朝鲜努力挽救计划于6月12日就朝鲜去核以及其他问题举行的峰会之际，特朗普还曾表示，他寄希望于中国向朝鲜施加压力。
康奈尔大学国际贸易教授Eswar Prasad说，中国不愿就贸易逆差削减目标达成一致也不愿做出更广泛的贸易让步，在罗斯即将访华之际，特朗普政府清楚地释放出这样的信号：美国准备动真格了。他说，这种强硬姿态可能在一定程度上反映出，美国认为特金会差点流产是因为中国起了某种作用。
白宫已重新致力于实现美朝峰会的召开，而且特朗普把对华贸易施压与他把朝鲜带到谈判桌的努力联系在了一起。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost